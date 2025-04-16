Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sırrı Süreyya Önder'in kızından mesaj: Babam duaya inanır, dua edin

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen Sırrı Süreyya Önder’in kızı yazar Ceren Önder Kandemir, “Babam duaya inanır, dua edin” dedi.

Fotoğraf: Ceren Kandemir / Instagram

Önder, dün gece 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmış, aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı.


Önder’in ameliyatı 12 saate yakın sürmüş, ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Hastane, Önder’e bypass yapıldığını ve aort kapağının değiştirildiğini fakat buna rağmen kalbin sağ yarısının iyi kasılmadığını duyurmuştu.

Kandemir, X hesabından şu mesajı paylaştı:

“En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı “Mavra yapalım mı?” diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın.

Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin”

Sırrı Süreyya için ünlülerden mesaj: ‘Sırrı abem, hadi kalk’

Son durum: Sırrı Süreyya Önder’in hayati riski sürüyor

Hastane: Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi sürüyor

Hatimoğulları: Sırrı Süreyya, bugüne kadar çok badire atlattı, bunu da atlatacak

Sırrı Süreyya Önder kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

SON HABERLER