Hastane: Sırrı Süreyya Önder tedaviye iyi yanıt veriyor

Florence Nightingale Hastanesi’nden yeni açıklama geldi: “Sırrı Süreyya Önder genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir.”

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Önder, salı gece 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmış, aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı.

Önder’in ameliyatı 12 saate yakın sürmüş, dün yoğun bakıma alınmıştı.

Hastane, Önder’e bypass yapıldığını ve aort kapağının değiştirildiğini fakat buna rağmen kalbin sağ yarısının iyi kasılmadığını duyurmuştu.

Son duruma ilişkin yeni açıklama yapan hastane yönetimi, “Sırrı Süreyya Önder genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir” dedi.

Açıklamanın şöyle:

“Sayın Sırrı Süreyya Önder; genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz (aşırı asitlik/asit-baz dengesi bozukluğu) tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.

Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO (Kalp Dolaşım Destek Cihazı), Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg.

Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG (beyin aktivitesini ölçen cihaz) takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor.”