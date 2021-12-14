Güney Afrika araştırması: İki doz BioNTech hastanelik olmayı yüzde 70 önlüyor

Omicron varyantının etkisine dair araştırmaya göre Güney Afrika’da son haftalardaki veriler, iki doz BioNTech/Pfizer aşısının hastaneye yatışa karşı yüzde 70 oranında koruma sağladığını gösteriyor.

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İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü Omicron adını vermişti. En az 50 mutasyona sahip varyantta mutasyonların 30’dan fazlasının virüsün spike proteininde (virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan yapı) meydana gelmesi, daha hızlı bulaşma ve aşının etkisini azaltma potansiyeline sahip olabileceği endişelerini yaratmıştı.

Güney Afrika’daki en geniş özel sağlık sigortası sağlayıcısı Discovery Health’in araştırması, 15 Kasım ile 7 Aralık arasında tespit edilen ve yaklaşık 78 bini Omicron varyantı olarak kabul edilen 211 binin üzerinde Covid-19 vakasına dayandırılıyor.

Söz konusu 78 bin pozitif hasta genetik dizilimle Omicron olduğu doğrulanmış vakalar değil. Güney Afrika’da bilim insanları şimdiye kadar 550 vakayı genetik dizilimle Omricon olarak teyit etti. Kasım ayında Omicron, dizilimlerin yüzde 78’ini oluşturuyor. Bu da daha önce baskın varyant Delta’dan daha fazla olduğu anlamına geliyor.

Varyantın ortaya çıkışından bu yana ülkede günlük vaka sayıları artarak 20 binler civarına çıktı.

Discovery Health’in Güney Afrika Tıbbi Araştırma Konseyi (SAMRC) işbirliğiyle yaptığı çalışmaya göre son dönemdeki artan vakalarda iki doz aşı, aşısızlara kıyasla, hastaneye yatışta yüzde 70 koruma sağlıyor, hastalığa karşı ise yüzde 33 koruyor.

Buna göre Delta varyantından kaynaklı salgın dönemiyle kıyasla hastalıktan koruma oranı yüzde 80 ve hastaneye yatıştan koruma oranı yüzde 90’dan düşüş olduğu belirtildi.

Çalışmada ayrıca 18-79 yaş aralığında her yaştan kişilerin hastaneye yatıştan korunduğu ancak koruma oranının daha yaşlı kişilerde az da olsa düştüğü sonucuna varıldı.