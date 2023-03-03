Gözler kritik İYİ Parti toplantısında: Dengeler nasıl, kimler var?

Ankara’da gözler İYİ Parti’de.

Altılı masanın dünkü son toplantısında ortak adayda uzlaşılamaması üzerine Meral Akşener’in masadan kalkma noktasına gelmesinin ardından İYİ Parti’de hareketlilik sürüyor.

Dün geceki olağanüstü İYİ Parti toplantısı dört sat sürmüştü. Fotoğraf: Halk TV

Dün gece başlayıp sabahın erken saatlerine kadar süren olağanüstü toplantıdan sonra bugün de İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı var. Bir yandan da tüm vekil ve il başkanlarının katılacağı buluşmaya hazırlanılıyor.

Son olarak Reuters’a konuşan bir parti yetkilisi, ortak aday konusunda gelinen noktadan hoşnut olmadıklarını belirterek ”Bugün kritik olacak” dedi.

Parti, ortak aday için nihai kararını tüm bu toplantılardan sonra verecek. Adayın belirlenmesi beklenen bir sonraki altılı masa toplantısı 6 Mart’ta.

GİK’te tüm eğilimler temsil ediliyor

50 kişilik İYİ Parti GİK, parti içindeki tüm eğilimlerin temsil edildiği bir yapı. Karar alma organı olarak, partide genel başkanlıktan sonra geldiği için kritik önemde.

Kurulda Ülkücü kökenden gelen ve bu geleneğin önemli isimleri de yer alıyor. Koray Aydın, bu isimler arasındaki en dikkat çeken siyasetçi. Aydın teşkilatlanma başkanı olarak ağırlıklı bir konumda.

Buna karşılık GİK’te merkez sağa yakın duran, liberal politikaları dillendiren isimler de yer alıyor. Akşener partisini merkez sağa oturtma sürecinde bu isimlerden de destek alıyor.

Son olarak dünkü altılı masa toplantısınının ardından, beş muhalafet liderini kastederek, “Millet beşten büyüktür” diyen mali işleri başkanı Nuri Dikbayır bu isimlerden biri. Bu grupta Bahadır Erdem ve Mehmet Salim Ensarioğlu gibi isimler de yer alıyor.

En yüksek oyu Sarızeybek almıştı

Peki GİK kimlerden oluşuyor, dengeler nasıl?

21 Ekim 2019’da yapılan GİK seçiminde emekli albay Erdal Sarızeybek, 1131’le delegelerden en fazla oyu alan isimdi. Sarızeybek Aralık 2022’de siyasi parti üyeliğini sonlandırmış, böylece GİK üyeliği fiilen düşmüştü.

Genel sekreter Uğur Poyraz 1032 oyla ikinci, mali işler başkanı Ümit Dikbayır ise 1030 oyla 3’üncü sırada GİK’te yer almıştı.

Ekonomi profesörü Ümit Özlale 995, hukukçu Bahattin Bahadır Erdem 989, teşkilat başkanı Koray Aydın 965 oyla, parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ise 892 oyla GİK’te yer almıştı.

Kılıçdaroğlu’nun ‘Sağ seçmen istemez’ diye aday olmaması gerektiğini savunan Ağıralioğlu, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’ın “Kemal Kılıçdaroğlu’yla (seçim) döke saça kazanılır” sözlerini hedef alarak “Özen gösterilmezse milletin umudu döke saça kaybedilir” demişti.

Yerel yönetim başkanı Metin Ergun 816, ekonomi politikaları başkanı Cihan Paçacı 720, kadın politikaları başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu 796, kalkınma politikaları başkanı İsmail Tatlıoğlu 848, gençlik politikaları başkanı Berna Sukas 923, siyasi işler başkanı Mehmet Salim Ensarioğlu 773, toplumsal politikalar başkanı Şenol Sunat 882, hukuk ve seçim işleri başkanı Nuri Okutan ise 905 oyla GİK üyesi seçilmişti.

Özellikle Koray Aydın’ın Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı durduğu biliniyor.

Cihan Paçacı da, “İYİ Parti Kemal beyi onaylamaz” demesi üzerine genel başkan yardımcığından istifa etmek zorunda kalmıştı.

GİK üyeleri ve aldıklar oylar

Erdal Sarızeybek 1131, Uğur Poyraz 1032, Ümit Dikbayır 1030, Ümit Özlale 995, Bahattin Bahadır Erdem 989, Koray Aydın 965, Muhammed Emre Haberdar 948, Berna Sukas 923, Nuri Okutan 905, Orhan Çakırlar 901, Yavuz Ağıralioğlu 892, Şenol Sunat 882, Rıdvan Uz 870, İsmail Tatlıoğlu 848, Ünzile Yüksel 844, Metin Ergun 816, Arzu Önşen 802, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu 796, Dursun Ataş 788, Murat Karaman 787, Mehmet Tolga Akalın 777, Dursun Çolak 777, Mehmet Salim Ensarioğlu 773, Emine Küçükali 772, Burcu Akçaru 771, Hasan Toktaş 769, Ümit Beyaz 761, Müberra Çakır 751, Meral Alemdar 726, Muhammet Naci Cinisli 722, Mustafa Cihan Paçacı 720, Süleyman Sırrı Özdolap 720, Kadriye Ünler 712, Tevfik Sinan Sözen 688, Mehmet Arslan 680, Mümin İnan 679, Ahmet Kamil Erozan 669, Burak Akburak 669, Burhanettin Kocamaz 665, İsmet Koçak 664, Orhun Ertürkmen 661, Ümmü Gülsüm Paksoy 653, Halil Aydoğdu 651, Şükrü Kuleyin 651, Celal Karapınar 650, Ayhan Bölükbaşı 645, Ömer Süslü 616, Cumali Durmuş 594, Mine Baş 474, Şükriye Sevin Çağlayan 458.

Ne olmuştu?

‘Millet ittifakı’nın dünkü toplantısının ardından altı liderin imzasıyla yayınlanan açıklamada ortak adayda uzlaşıldığı değil, ‘ortak bir anlayışa ulaşıldığı’ belirtilmiş, nihai açıklamanın 6 Mart’ta yapılacağı kaydedilmişti.

Toplantı sonrası CHP’liler Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kabul edilmişçesine memnunken İYİ Partililer kızgındı.

Olağanüstü toplantı

Çok geçmeden Akşener, kurmaylarını ve Ankara’da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta altılı masa toplantısında aday üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını söyledi. Dahası, milletvekillerinden Ümit Dikbayır, diğer beş partiyi kastederek, “Millet beşten büyüktür” diye tweet atıp sildi.

‘Milletin umudu…’

İYİ Parti lideri olağanüstü toplantı için genel merkeze girerken bina önünde bekleyen grup “Milletin umudu Meral Akşener” diye slogan attı.

Az daha masadan kalkıyormuş

Toplantı sürerken T24 yazarı Murat Sabuncu yazısında şunları aktardı:

“Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ev sahibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi.

Diğer liderler bu konuda olumlu görüş verirken Meral Akşener, ‘Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi’ diye konuştu.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ‘Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek’ dedi. Akşener ‘O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım’ diye yanıt verdi.

Bunun üzerine ne yapılacağı düşünülürken Kılıçdaroğlu ‘Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır’ deyince Akşener ‘Ben kalkıp gideyim mi yani’ karşılığını verdi.

Diğer liderler devreye girdi ve pazartesi gününe kadar herkesin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapılması noktasında arabuluculuk yapıldı.”

‘Evet, millet beşten büyüktür‘

Yaklaşık dört saatlik toplantıdan çıkışta yüzleri gülen İYİ Partililer gazetecilerin sorularına “Türkiye iyi olacak” diye yanıt verdi.

Gazetecilerin atıp sildiği tweet’i sorduğu Dikbayır’sa “Evet, millet beşten büyüktür” diyerek sözlerini tekrarladı.

Akşener açıklama yapmazken, “Gençliğin umudu Meral Akşener” sloganıyla uğurlandı.