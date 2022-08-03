Fransız parlamentosu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onayladı

Fransa’da, senatonun ardından ulusal meclis de İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etti. Böylelikle parlamentonun iki kısmı da tasarıyı onayladı.

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İsveç ve Finlandiya, Türkiye’yle birlikte yayımladıkları ortak bildiriden sonra NATO katılım protokollerini imzalamıştı. Prosedüre göre, iki ülkenin NATO üyesi olabilmesi için protokollerin üye ülkelerin meclislerinde onaylanması gerekiyor.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısı, senatoda 21 Temmuz’da kabul edilmesinin ardından dün de Fransız parlamentosunun diğer kanadı ulusal meclisteki oylamada, 46 ‘hayır’ oyuna karşı 209 ‘evet’ oyu aldı.

Meclisteki oylamada, iktidar cephesinin yanı sıra merkez sağda yer alan Cumhuriyetçiler, merkez solda yer alan Sosyalist Parti ve Yeşiller, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine destek verirken, aşırı solcu Jean-Luc Mélenchon’un yönettiği Boyun Eğmeyen Fransa Partisi, protokolün onaylanmasına ilişkin yasaya karşı çıktı. Marine Le Pen’in partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik de ‘çekimser’ kaldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter’da yasa tasarısının fotoğrafını paylaşarak “Hükümet adına bu metni savunma şerefine nail oldum. Güvenliğimiz bu üyeliklerle artırıldı” dedi.

Après le @Senat le 21 juillet l'@AssembleeNat a voté ce soir à une large majorité la ratification de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l’#OTAN. J'ai eu l'honneur de défendre ce texte au nom du gouvernement. Notre sécurité est renforcée par ces adhésions. pic.twitter.com/cpOeOGePqZ — Catherine Colonna (@MinColonna) August 2, 2022

Fransız parlamentosu, ulusal meclis ve senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor.