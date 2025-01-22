Eski Maltepe belediye başkanına 'ihaleye fesat'tan iddianame

Eski Maltepe belediye başkanı CHP’li Ali Kılıç dahil 32 şüpheli hakkında ‘kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma’ suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

Fotoğraf: Ali Kılıç / X

Anadolu başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Maltepe Belediyesi’nde 2019 ile 2021 arasındaki araç kiralama ihalelerinin yedisine fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturmayı tamamladı. Eski belediye başkanı Kılıç da dahil 32 zanlı hakkında iddianame hazırlandı.

AA’nın aktardığına göre ihale işlemleri aynı kişilerce izlendiği, aynı IP numaraları kullanıldı, ihaleleri hep aynı firma kazandı. Diğer davet edilen firmaların ya ihaleye gelmediği ya da sürekli aynı belgeleri eksik sunarak elendiği belirtildi.

İhale sürecindeki yasak fiil ve davranışlara ilişkin haklarında makul şüphe oluşan eski belediye başkanı Ali Kılıç ve yardımcısı Salih Kara hakkında kamu davası için yeterli delillere ulaşıldı.

Ceza istemleri

Kılıç dahil 20 şüphelinin ‘zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma’ suçundan beşer yıl üçer aydan 12’şer yıl üçer aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diğer 12 şüpheli hakkında da ‘kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma’ suçundan üçer yıldan yedişer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Kılıç, 2014 ile 2024 arasında Maltepe belediye başkanıydı.