Erdoğan’a bir suç duyurusu da HDP’den

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi protestocuları için kullandığı ‘sürtük’ ifadesi için bir suç duyurusu da HDP’den geldi.

Fotoğraf: HDP

Erdoğan, partisinin grup toplantısında Gezi Parkı eylemlerine katılanlar için şunları demişti: “Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.”

Bu sözlerin ardından aralarında CHP ve İYİ Partili siyasetçilerin de olduğu isimler ve sivil toplum kuruluşları Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

HDP’liler Erdoğan’ın ‘Hakaret’, ‘Suç İşlemeye Alenen Tahrik’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’, ‘Görevi kötüye kullanma’ gerekçeleriyle yargılanmasını talep etti.

Ankara Adliyesi’ne gelerek suç duyurusunda bulunan Kadın Meclis’i adına konuşan HDP’li Ayşe Acar Başaran, şunları dedi:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması boyunca ‘eşitlik ilkesi’ ve ‘ayrımcılık yasağını’ ihlal etmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kullanılan ‘Sürtük’ sözü çok yoğun şiddet ve ayrımcılık içermektedir. Sürtük kelimesi eril dilin ürünüdür ve kadınlara yönelik özel bir ayrımcılık içermektedir. Nitekim sürtük kelimesi her ne kadar AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıkça kadınları hedeflemiyor gibi kullanılmışsa da kendisinin kadınlara dair daha önceki açıklamaları bu kelimenin de cinsiyetçi bir saikle söylendiği tespitimizi güçlendirmektedir.

”Kadınla erkeği eşit konuma getirmenin fıtrata aykırı’ olduğunu söylemişti’

Recep Tayyip Erdoğan, kadın düşmanı politikalarıyla ve cinsiyetçi diliyle kadınları defalarca hedef göstermiştir. Örneğin I. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde yaptığı konuşmada ‘kadınla erkeği eşit konuma getirmenin fıtrata aykırı’ olduğunu söyleyen kendisidir.

Yine Erdoğan polis müdahalesi sonucu kalçası kırılan Dilşat Aktaş için ‘O kadın, kız mıdır kadın mıdır?’ diyen Erdoğan yine katledilen Münevver Karabulut için ise ‘Çocuğumuz öyle nereye giderse gitsin olmaz. Yalnız bırakılan ya davulcuya ya zurnacıya…’ ifadelerini kullanmakta beis görmemiştir.

Yine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021’de Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında bir Türkiye vatandaşını uzaya yollamayı hedeflediklerini söylerken ‘Hatta ve hatta belki bayanlardan bile ‘Ben adayım’ diyenler vardır’ demiştir. Ve 2022’de kendisiyle girdiği cinsiyetçi söylem yarışında elini son söylemi olan ‘sürtük’ kelimesiyle arttırmıştır.

Bir gece yarısı tek başına aldığı bir kararla bir kadın kazanımı olan İstanbul Sözleşmesi’ni feshedebileceğini düşünme cüretine sahip cinsiyetçi söylemleriyle meşhur iktidar yetkilisinin ‘sürtük’ kelimesiyle yine ilk olarak kadınları hedef aldığını tahmin etmek zor değildir. TDK’ye göre de her üç anlamı kadını hedef alan bir kelimenin kadınlara hakaret olarak kullanıldığını düşünmek için yeterince haklı ve somut sebebimiz bulunmaktadır.”