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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın ‘sürtük’ sözüne bir suç duyurusu da İYİ Parti’den


İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerine katılanlar için kullandığı ‘sürtük’ sözü nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Görsel: Twitter

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan şöyle demişti: “Olaylar İstanbul’da Gezi Parkı’ndaki birkaç ağacın kesildiği iddiasıyla alevlendirilmişti. Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.”


Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu şikayetçi olmuştu.

İYİ Partili Yüksel ve beraberindeki avukatlar da bugün İstanbul Bakırköy Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde konuşan Yüksel, şunları söyledi: “TBMM çatısı altında yüz binlerin, milyonların dinlediği bir dakikada böyle bir kelimeyle hakarette bulunduğu için Türk kadınları adına ve tüm kadınlar adına şikayetimizi yapmak için buradayız. Hukukçularımız, savcılarımız gerekli araştırmaları yaparak, eksiksiz tamamlayarak, hakareti yapanın siyasi kimliğinin de etkisinde kalmayacağına inanarak soruşturmayı tamamlayacağına inanıyoruz. Ve biz bu işin takipçisi olacağımıza da kamuoyuna ve tüm kadınlarımıza söz veriyoruz.”

Suç duyurusunda, Erdoğan’ın ‘hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından cezalandırılması, ‘cumhurbaşkanı yemininin ihlal edilmesi nedeniyle soruşturmaya tabi tutulması’ istendi.

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