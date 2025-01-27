Erdoğan: Hiçbir zaman demokrasiden sapmadık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘demokrasiden hiç sapmadıklarını’ öne sürdü, ‘Gezi’yi hedef aldı.

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Ankara Spor Salonu’nda AKP Gençlik Kolları 7’nci Olağan Kongresi’nde konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi

* Daima gençlerle yol yürüdük. Teknolojiden sağlığa tüm alanlarda sessiz devrimler yaparken gençlerimizi hep ön planda tuttuk. 22 yılda gerçekten zor günler yaşadık. Çok ciddi adaletsizliklere maruz kaldık. Hiçbir zaman demokrasiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık. Gençlerimizin tamamına sahip çıkmaya çalıştık.

* Eğitimde, siyasette, sivil toplum ve iş dünyasında gençlerimizin önünü açan reformları hayata geçirdik. Kılık kıyafet yasağı vardı, kat sayı adaletsizliği vardı kaldırdık. İkna odalarını yıkıp attık. Kamuda başörtüsüyle çalışmak yasaktı, önünü açtık. Seçilme yaşını önce 30’dan 25’e devamındaysa 18’e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladık.

‘Üç, beş ağacın yeri değiştirildi diye…’

* Bu gençlik İstanbul’un duvarlarını “Zulüm 1453’te başladı” diyen köksüz şuursuz bir gençlik değildir. Bu gençlik üç, beş ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir. Molotof atan kandırılmış bir gençlik değildir. 78 canı kaybettiğimiz kara günde ailelerimizin acılarıyla dalga geçen bir gençlik değildir. Bu gençlik 1453’ü baş tacı eden, vatanına aşık milli bir gençliktir. Yarınlarımızı gönül huzuruyla teslim edebileceğimiz bir gençliği şu an karşımızda görüyorum.

* 14-28 Mayıs seçimlerin aile ve gençlik fonu uygulamasını tüm illerimizde başlattık. Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı koruyucu tedbirleri uygulamaya alıyoruz. Zararlı alışkanlıklara mücadelemiz sürüyor.

‘Terör baronları için yolun sonu göründü’

* 40 yıldır ülkemizin ve milletimizin kanını sülük gibi emen terör örgütüyle mücadelemiz devam ediyor. Terör baronları için yolun sonu görünmüştür. Emperyalistlerin başımıza sardığı belaya def edecek, aydınlık yarınlarımızı beraberce inşa edeceğiz. Türk-Kürt-Arap demeden 85 milyonun tamamının kazandığı bir iklimi tesis edeceğiz.



