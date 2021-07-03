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Yaramazlara biraz batar!

Enfeksiyon uzmanı: Aşılanmamış kişiler potansiyel ‘varyant fabrikası’

Enfeksiyon uzmanı doktor William Schaffner, Covid-19 aşısı yaptırmayan insanları ‘potansiyel varyant fabrikası’ diye tanımladı.

Fotoğraf: AA

Covid-19’un ilk varyantı, salgının başlarında sürü bağışıklığı ilkesini uygulamaya çalışan Britanya’da görülmüştü. Daha sonra ise Güney Afrika’da ‘B.1.351’ olarak da adlandırılan ‘Beta’ varyantı ortaya çıktı. Şimdilerde ise Hindistan’da ortaya çıkan ‘Delta’ varyantıyla ilgili olarak ‘tehlike’ uyarıları yapılmaya devam ediliyor.


Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre varyant şimdiden 100 ülkeye yayılmış durumda. Uzmanlar varyantın bulaşıcılığın diğer varyantlara göre daha yüksek olduğu görüşünde.

‘Aşısız kişiler fırsat’

Yeni varyantların ortaya çıkması ya da bunların değişmeye devam etmesi beklenmedik bir şey değil. Ancak virüs varyantların ortaya çıkması için mutasyonun çoğalıp yayılması gerekiyor. Aşılanmamış kişiler de bu açıdan virüs için fırsat niteliğinde.

CNN’e konuşan Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden enfeksiyon uzmanı doktor William Schaffner, “Aşı olmamış kişiler varyantlar potansiyel varyant fabrikası. Bu kişiler virüs için bir fırsat” dedi.

Enfeksiyon uzmanı, “Mutasyon devam ettikçe daha ciddi sonuçlara yol açabilecek varyant mutasyonlar ortaya çıkabilir” diye konuştu.

Johns Hopkins Halk Sağlığı Okulu’ndan immünolog Andrew Pekosz, varyantların salgının gidişatına etkisi konusunda şunları söyledi: “Virüs mutasyona uğradığında yayılması daha kolay hale geliyor. Her değişiklikle virüsün yayılması için yeni bir ortam beliriyor. Artık daha etkili bir şekilde yayılan virüslerimiz var.”

Aşı verilerinin derlendiği ‘ourworldindata.org’ sitesine göre dünya genelinde uygulanan aşı dozu sayısı 3 milyar geçerken, Türkiye 52 milyon dozun biraz üzerindeki aşılama sayısıyla dünyada yedinci sırada.

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