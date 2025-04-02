Ekşi Sözlük savunmada: Herhangi bir siyasi yapıyla bağlantımız yok

Ekşi Sözlük, son dönemde aldığı eleştirilere ve hakkındaki boykot çağrısına yanıt verdi.

Fotoğraf: Marketing Türkiye

Ekşi Sözlük’ün iktidara yakın durduğu, çeşitli sermaye gruplarıyla ilişkisi olduğu, hatta muhalifleri görmezden geldiği ileri sürülmüştü. Bu nedenle boykot çağrılarının hedefindeydi.

Platform kendisini boykot edenlerin X’in sansür politikalarına sessiz kaldığını savundu ve şöyle dedi:

“Son günlerde Ekşi Sözlük’te hakkında yazılan eleştirilerden rahatsız olan bazı kişilerin, platformun tamamını hedef gösterme amacıyla bu tür iddiaları ortaya attığını görüyoruz. Bu tür iddialar dile getirilirken dikkat çekici bir çifte standart ortaya çıkmaktadır: Sözlük’e yöneltilen aslı olmayan bu iddialar X üzerinden organize edilmekte, ancak bu iddialarda bulunan kişiler X’in uyguladığı sansür politikalarına veya erişim engellerine karşı değil boykot tepki dahi göstermemektedir.”

Platform, hakkındaki iddialara sorular üzerinden yanıt verdi:

Sözlükte muhalif entryler siliniyor mu: Sözlükte hiçbir entry muhalif veya iktidar yanlısı olması nedeniyle silinmiyor. Bir entry’de dile getirilen görüş ya da siyasi duruş, müdahale sebebi değil. Eleştirel, muhalif ya da farklı bakış açılarına sahip içerikler, sözlük kurallarına ve hukuka aykırılık içermediği sürece sözlükte yer bulmaya devam eder.

*Ekşi Sözlük’ün herhangi bir siyasi yapıyla bağlantısı var mı: Herhangi bir siyasi yapıyla bağlantımız yok. Siyasilerle ilişkimiz soru-cevap etkinliklerimizle sınırlı.

* Ekibinizde İletişim Başkanlığı çalışanları var mı: Hayır, ekibimizde İletişim Başkanlığı çalışanları yer almıyor.

*Gündeme müdahale oluyor mu: Gündem, tamamen yazarların etkileşimlerine dayalı olarak otomatik bir algoritma ile belirleniyor. Başlıkların gündeme girip girmemesi tamamen yazarların etkileşimlerine bağlı.

Ancak, hukuki yükümlülüklerimiz gereği belirli kelimeleri otomatik olarak filtreleyen bir sisteme sahibiz. Bu sistem, toplumda infiale neden olabilecek veya hukuka aykırılık riski taşıyan -özellikle din, çocuk istismarı, nefret söylemi gibi hassas konularda- ifadeler içeren başlıkların gündeme girmesini önlüyor.

*Doğuş Grubu’yla veya başka bir sermaye grubuyla ortaklığınız var mı: Hayır, Ekşi Sözlük’ün Doğuş Grubu’yla veya herhangi başka bir sermaye grubuyla herhangi bir ortaklığı bulunmuyor. Platformun yalnızca iki ortağı var: kurucusu Sedat Kapanoğlu ve ortağı Başak Purut. Bu iki isim dışında herhangi bir yatırımcı, şirket, grup ya da hissedar yer almıyor.

*Neden fact check / community notes yok: Diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak Ekşi Sözlük’ün yapısı, bir konu hakkında tüm yazılanların bir başlık altında toplandığı, bir içeriğin tek başına sunulmadığı veya öne çıkarılmadığı, bir içeriği doğrulayan ve yanlışlayan içeriklerin de aynı başlıkta altında, birlikte sunulduğu bir akış sağlıyor. bu sayede herhangi bir içeriğin doğrulanması veya yanlışlanması öncelikle platformun kullanıcıları tarafından yapılıyor.

*29 Mart 2025 CHP Maltepe mitingi başlığını niçin sansürlediniz: Başlığı kesinlikle sansürlemedik. İlgili şikayetleri incelediğimizde bize bu şikayetle ulaşan yazarların çoğunun başlığı açan kullanıcının başlıklarını engellediğini, bu yüzden bu başlığı göremediklerini tespit ettik.

*Şişli Kent Lokantası’nın kapatılması başlığı neden kapatıldı: Şişli Kent Lokantası’nın kapatıldığı yönündeki iddia, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı; söz konusu başlık, dezenformasyon tanımına uygun şekilde hukuki yükümlülüğümüz doğrultusunda kapatıldı.

*Troll hesaplar nasıl bu kadar hızlı yazar olabiliyor: Ekşi Sözlük’te yazar olabilmek için kullanıcıların en az 10 entry girmesi ve bu süreçte düzenli olarak platformda aktif olması gerekir.