Ece Gürel'e 'Witchcraft eğitimi' verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Kaybolduktan dört gün sonra Belgrad Ormanı’nda bulunup kadırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’e ‘Witchcraft (büyücülük) eğitimi’ verdiği iddia edilerek gözaltına alınan Hale Nur Özen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden 2 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek çıkan 36 yaşındaki Gürel kaybolmuş, dört gün süren aramalar sonucunda 6 Mart saat 01:13’te ormanda sağ bulunmuştu.

Gürel, uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirmiş, tedavi sırasında bir süre kalbi durmuş ve entübe edilmişti. Genç kadın 7 Mart saat 03:00 sıralarında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaya dair soruşturma sürerken, Hale Nur Özen adındaki bir kişi ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçlamasıyla dün gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen Özen, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.