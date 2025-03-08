Ece Gürel soruşturması: 'Witchcraft eğitimi' iddiasıyla gözaltı

Hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel’e ‘Witchcraft (büyücülük) eğitimi’ verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı.

Fotoğraf: Instagram / Ece Gürel

Gürel, 2 Mart’ta İstanbul’un Kağıthane ilçesindeki evinden “Belgrad Ormanı’na gidip gezeceğim” diyerek çıkmış, daha sonra haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti.

Önce telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart’ta da kendisine ulaşılan 36 yaşındaki Gürel hastaneye kaldırılmış, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti.

Olaya dair soruşturma sürerken, Hale Nur Özen adındaki bir kişi için ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Özen bir sosyal medya kanalında Gürel’in yaklaşık iki yıl önce kendilerinden eğitim aldığını söylemişti.

AA’nın haberine göre ‘eğitim’ Özel tarafından ‘astroloji’, ‘tarot’, ‘frekanslar’, ‘simya’, ‘şifalı otlar’, ‘semboller’, ‘enerji kullanımı’, ‘ritüeller’ ve ‘beden dili’ başlıkları altında verildi.