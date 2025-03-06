Belgrad Ormanı'nda bulunmuştu: Ece Gürel entübe edildi

Dört gündür aranan ve bugün Belgrad Ormanı’nda bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel, entübe edildi.

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Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden 2 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek çıkan 36 yaşındaki Gürel’in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine arama başlatılmıştı.

Gürel’e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalar Belgrad Ormanı’nda bulunmuştu.

Genç kadın bugün saat 01:15’de arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçiren Gürel’in tedavi sırasında bir süre kalbi durdu.

Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Gürel, entübe edildi, tedavisineyse yoğun bakımda devam ediliyor.