Dört gündür kayıp Ece Gürel sağ bulundu

Dört gündür kayıp Ece Gürel Belgrad Ormanı’nda yaralı bulundu.

Fotoğraf: AA

Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden 2 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek çıkan 36 yaşındaki Gürel’in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine arama başlatılmıştı.

Ece Gürel. Fotoğraf: X

Gürel’e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalar Belgrad Ormanı’nda bulunmuştu. Evinden çıktığı anın görüntüleriyle ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralarına yansımıştı.

Aramalar Gürel’in son görüldüğü Belgrad Ormanı’nda yoğunlaştırılmıştı.

Kadına ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu yere 14 kilometre uzaklıkta bir hırka bulunmuş, bunun da Ece Gürel’e ait olduğu belirlenmişti.

Peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı’ndaki arama çalışmalarının dördüncü gününde sağ bulundu.