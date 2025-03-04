Ece Gürel üç gündür kayıp: Belgrad'da telefon ve kişisel eşyalar bulundu

İstanbul’da 2 Mart’ta kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’in cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı’nda bulundu.

Fotoğraflar: AA

Gürel pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek çıkmış, bir daha haber alınamamıştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı ekipleri arama çalışması başlattı.

Kızılötesi dronla yapılan incelemeler sonucu ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar görüldü.

Bölgeye sevk edilen ekipler cep telefonu, mont ve çantanın da yer aldığı bazı kişisel eşyaları buldu.

Gürel’e ait olduğu değerlendirilen eşyalar incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Görsel: Ece Gürel / X

İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi’ni dalış yaparak arıyor.

Arama çalışmalarının daha geniş alanda yapılması için farklı noktalara da ekipler yönlendirildi.

Çalışmaları takip eden Gürel’in akrabası Yusuf Çeçtepe ekiplerin dün akşamdan beri bölgeyi aradıklarını ama henüz herhangi bir gelişme olmadığını kaydetti.