Denizli'de dün kaybolan dört yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Denizli’nin Honaz ilçesinde dün ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu dört yaşındaki Nazlı Ş’nin cansız bedeni bulundu.

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Nazlı Ş. dün Kocabaş Mahallesi’nde evlerinin önünde oyun oynarken kaybolmuş, aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmişti.

Mahalledeki bir evin güvenlik kamerasında kızın evlerine yakın bir noktadaki demiryolunun üzerinde yürüdüğü görülmüş, bu nedenle arama çalışmaları demiryolu ve yanındaki derede yoğunlaşmıştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi su altı ekipleri Damlar mevkisini ve Aksu Çayı yatağındaki ağaçların etrafını aradı.

Dört yaşındaki çocuğun cansız bedeni, çayda ağaç dallarına takılı halde bulundu.

Ekipler, cesedi sudan çıkardı ve yapılan ilk incelemelerde kızın bedeninde darp, kesici veya delici alet izine rastlamadı.

Savcılık incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı’na gönderilecek.