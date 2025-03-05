Ece Gürel aranıyor: Eşyaların 14 kilometre uzağında hırka bulundu

İstanbul’da 2 Mart’ta kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel için Belgrad Ormanı’ndaki arama çalışmaları devam ediyor. Gürel’e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana 14 kilometre uzaklıktaki bölgede hırkası bulundu.

Fotoğraflar: AA

Gürel pazar, Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek çıkmış, bir daha haber alınamamıştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

Ece Gürel. Fotoğraf: X

Şu ana kadar orman içerisinde yaklaşık 28 kilometrelik bir alanda arama ve tarama çalışmasını tamamlayan ekiplere iz takip alan arama köpeği de eşlik ediyor.

Gürel’e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana, 14 kilometre uzaklıktaki bölgede de hırkasının bulundu.

Gürel’in yakınları da bölgede çalışmaları takip ediyor.

Gürel’e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı’nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, Gürel’in evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.

