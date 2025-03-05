AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı

İstanbul’da 2 Mart’ta kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel için Belgrad Ormanı’ndaki arama çalışmaları üçüncü gününde.

Fotoğraf: AA

Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden 2 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek çıkan 36 yaşındaki Gürel’in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine arama başlatılmıştı.

Ece Gürel. Fotoğraf: X

Gürel’e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalar Belgrad Ormanı’nda bulunmuştu. Evinden çıktığı anın görüntüleriyle ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralarına yansımıştı.

Aramalar Gürel’in son görüldüğü Belgrad Ormanı’nda yoğunlaştırıldı. Polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyeleriyle gönüllü ekipler çalışmalarda Gürel’i arıyor.

Kadına ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu yere 14 kilometre uzaklıkta bir hırka bulunmuş, bunun da Ece Gürel’e ait olduğu belirlenmişti.

Gürel’in yakınları da bölgede arama çalışmalarını takip ediyor.

Aramaların üçüncü gününde ormandaki göletlerde polis ve itfaiyeye bağlı su altı ekipleri dalış yaptı. Gürel’in evinden Belgrad Ormanı’na gelirken kullandığı güzergahta da incelemeler sürüyor.

Yeni görüntüler

Öte yandan ortaya çıkan yeni görüntülerde Gürel’in evden çıktıktan sonra farklı noktalarda yalnız yürüdüğü görülüyor.

Fotoğraflar: AA

‘54,4 kilometrenin tamamını tarayacağız’

İstanbul Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Haluk Özener, aramaların yapıldığı bölgede basına konuştu:

“Bu çalışmada toplam içinde bulunduğumuz alan 54,4 kilometrekare. Bu alanın 34,4 kilometrekaresi halihazırda taranmış vaziyette. 54,4 kilometrekarenin tamamına ulaşacağız. Bu belki 1-2 günümüzü daha alacak ama henüz şu ana kadar maalesef bir gelişme sağlanamadı.”

İstanbul Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Haluk Özener. Fotoğraf: AA

Özener, aramaların Gürel’in kaybolduğu yerden başladığını, özel eşyalarının bulunduğu alanlarda devam ettiğini anlattı.

Özener, bir soru üzerine, Gürel’in fotoğraf çektiği yerle eşyalarının bulunduğu yer arasındaki mesafenin kuş uçuşu yaklaşık 800 metre olabileceğini söyledi.