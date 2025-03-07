Belgrad Ormanı'nda bulunmuştu: Ece Gürel hayatını kaybetti

İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan ve dört gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: AA

Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden 2 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek çıkan 36 yaşındaki Gürel’in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine arama başlatılmıştı.

Gürel’e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalar Belgrad Ormanı’nda bulunmuştu. Genç kadın dün 01:15’de arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçiren Gürel’in tedavi sırasında bir süre kalbi durdu.

Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Gürel, entübe edildi. Tedavisineyse yoğun bakımda devam ediliyordu. Gürel’in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bilgi almak ve aileyi teselli etmek için hastaneye gelen yakınları, bir süre hastane bahçesinde bekledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı hastaneye gelen olay yeri inceleme ekipleri burada çalışma yaptı.

Maslak Acıbadem Hastanesi’nden alınan Ece Gürel’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.