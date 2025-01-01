Denizli'de eğitim uçağı zorunlu iniş yaparken ters döndü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Cunta ve cuntacı lafı üzerine açılan davada bana ne ceza gelirse sayın (MHP Genel Başkanı Devlet) Bahçeli’ye rücu ettiririz. (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’a ‘darbeci’ diyen ilk kişi sayın Bahçeli’dir ben değilim” dedi.