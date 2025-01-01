Denizli'de eğitim uçağı zorunlu iniş yaparken ters döndü

Denizli’de eğitim uçağı bir araziye zorunlu iniş yaparken ters döndü, pilot hastaneye kaldırıldı.
Özel bir havacılık akademisine ait eğitim uçağı Isparta’dan havalanarak Uşak’a gitti.
Uşak’tan Denizli Çardak Havalimanı’na yönelen uçak, Çal ilçesinde ‘motor arızası’ nedeniyle bir araziye zorunlu iniş yaptı ve ters döndü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kontrol amacıyla hastaneye kaldırılan pilotun sağlık durumu iyi.
Uçağın ait olduğu şirket bölgeye teknik ekip gönderdi.
Çalışmaların ardından uçak araziden kaldırılacak.