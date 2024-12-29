Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıktı: 179 ölü

Güney Kore’de 175 yolcu ve altı mürettebatın olduğu yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak havalimanını çevreleyen çite çarptı. 179 kişi öldü, iki kişi kurtarıldı.

Fotoğraflar: AA

Güney Kore’nin Muan şehrinde 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının inişte kontrolden çıktı.

Pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen çite çarparak alev aldı.

BBC’nin aktardığına göre ölü sayısı 179’ye yükseldi. Uçaktan yalnızca iki kişi kurtarılabildi.

Havalimanında acil durum ilan edildi, uçuşlar durduruldu.

Boeing Kazada büyük bölümü yanarak tahrip olarak uçakta yangın söndürüldü. Bir yolcu ve bir kabin personelinin kurtarıldığı bildirildi.

Boeing 737-800 tipi uçakta 175 yolcu ve altı mürettebat bulunuyordu. Uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı ve iki Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu belirtildi.

Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı aktarıldı.

Kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.