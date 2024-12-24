Güney Kore 'süper yaşlı toplum' kategorisine girdi

Güney Kore İçişleri Bakanlığı, nüfusun yüzde 20’sinin 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğunu ve bu nedenle ülkenin ‘süper yaşlı toplum’ kategorisine girdiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM), 65 yaş ve üzeri kişilerin nüfusun yüzde 7’sini oluşturması halinde o ülkeyi ‘yaşlanan toplum’, yüzde 14’ü aşması durumundaysa ‘yaşlı toplum’ olarak sınıflandırıyor. BM, yaşlı nüfus oranı yüzde 20’yi geçen ülkeleriyse ‘süper yaşlı toplum’ olarak adlandırılıyor.

Yonhap’ın haberine göre ülkedeki 65 yaş ve üzeri kişi sayısı 10,24 milyona ulaştı.

Yaşlılar, 51,22 milyon kişilik ülke nüfusunun yüzde 20’sine denk geliyor.

Ülkede 2008’de 4,94 milyon kişiden oluşan yaşlı nüfus, 2019’da ülke nüfusunun yüzde 15’ini geçti.

Yaşlılar, bu yılın başında popülasyonun yüzde 19,05’ini oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı, nüfus odaklı bir bakanlık kurulması ve acil tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Güney Kore, 2017’de 65 yaş ve üzeri kişiler, nüfusun yüzde 14’ünü oluşturduğu için ‘yaşlı toplum’ kategorisine girmişti.

2023’te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasındaki Güney Kore’de, sosyoekonomik nedenlerle doğum oranları düşmeye devam ediyor.