Boeing hakkında konuşan ölüyor

Boeing 737 Max uçağındaki üretim kusurları konusunda endişelerini dile getiren Joshua Dean, nefes darlığından hastaneye kaldırıldı, çok kısa bir süre sonra da öldü. Dean, şirketin güvenlik sorunları hakkında konuşup ölen ikinci kişi oldu.

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Boeing tedarikçisi Spirit AeroSystems’in eski kalite denetçisi 45 yaşındaki Dean, ‘737’lerin üretim hattının üst düzey kalite yönetimini ciddi şekilde suistimal ettiği’ iddiasıyla Federal Havacılık İdaresi’ne (FAA) şikayette bulunmuştu.

The Guardian’ın haberine göre Dean, nefes almakta güçlük çektikten sonra hastaneye kaldırılmıştı. Entübe edilen ve iki hafta sonra zatürre ve ciddi bir enfeksiyon da geçiren Dean dün hayatını kaybetti. Ölümünü teyzesi Carol Dean Parsons, “Dün sabah vefat etti, yokluğu derinden hissedilecek. Seni her zaman seveceğiz Josh” diyerek duyurdu.

Boeing’in eski çalışanı John Barnett da martta ölü bulunmuştu. Barnett da benzer bir şekilde ölmeden önce Boeing’e karşı açılan bir davada ifade veriyordu.

Barnett 2019’da BBC’ye, baskı altındaki işçilerin üretim hattındaki uçaklara kasıtlı olarak standartların altında parçalar taktığını söylemişti. Ayrıca oksijen sistemlerinde ciddi sorunlar ortaya çıktığını, bunun da acil durumlarda dört solunum maskesinden birinin çalışmayacağı anlamına gelebileceğini belirtmişti.

Boeing’in eski çalışanı şunları da dile getirmişti:

*İnşa süreçleri aceleye getirildi. Bu güvenliğin tehlikeye atılması anlamına geliyor.

*İşçiler prosedürleri takip edemedi. Bu da parçaların kaybolmasına yol açtı.

*Bazı durumlarda standartların altındaki parçalar hurda kutularından çıkarıldı ve üretim hattındaki gecikmeleri önlemek için inşa edilen uçaklara takıldı.

*Acil durum oksijen sistemleri üzerinde yapılan testler yüzde 25’lik bir başarısızlık oranı gösterdi.