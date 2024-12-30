Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçak, iki günde 13 sefer yapmış

Güney Kore’de dün inişi sırasında yaptığı kazada 179 kişinin öldüğü uçağın son 48 saatte 13 sefer yaptığı ortaya çıktı.

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Yonhap’ın haberine göre 179 kişinin öldüğü kazaya ilişkin konuşan seyahat sektöründen yetkililer Jeju Air havayolu şirketine ait uçağın, çeşitli seyahat acenteleri aracılığıyla ‘daha uygun fiyata’ tur uçuşları yaptığını belirtti.

Boeing B 737-800 tipi uçak, kazadan önceki 48 saatte 13 sefer yapmış. Uçuşların bazıları Çin, Tayland, Malezya, Japonya ve Tayvan’a yapılmış.

Jeju Air’in ülkedeki diğer havayolu firmalarına göre aylık ortalama en çok uçak kullanan firmalardan biri olduğu belirtiliyor.

Buna gör, firmaya ait her uçağın temmuz-eylül döneminde 418 saat uçuş kaydı bulunuyor.

Jeju Air firmasının aynı model uçağı, iniş takımındaki sorun nedeniyle geri döndü

Jeju Air yetkilileri, yerel saatle 06.37’de Gimpo Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan, Muan’daki kazadakiyle aynı model başka bir uçağının da kısa süre sonra iniş takımında sorun tespit edilmesi nedeniyle havalimanına döndüğünü duyurdu.

Uçaktaki 161 yolcunun bu sorun hakkında bilgilendirildiğini aktaran yetkililer, 08.30’da Boeing B 737-800 tipi başka bir uçakla seferin yapıldığını aktardı.

Dönen uçaktaki 21 yolcuysa güvenlik endişeleri nedeniyle diğer uçağa binmemeyi tercih etti.

Jeju Air yetkilisi Song Kyung-hoon, havalimanına geri dönen uçaktaki iniş takımının, kontrollerin ardından işlevsel olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Güney Kore’deki uçak kazası

Güney Kore’nin Muan şehrinde Jeju Air hava yolu şirketine ait yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması nedeniyle 179 kişi ölmüştü.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.