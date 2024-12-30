Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçak, düşmeden önce kuşlara çarpmış

Güney Kore’de inişi sırasında yaptığı kazada 179 kişinin öldüğü uçağın düşmeden önce kuşlara çarptığı ortaya çıktı.

Fotoğraflar: AA

Dün (29 Aralık), Güney Kore’nin Muan şehrinde Jeju Air şirketine ait yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması nedeniyle 179 kişi ölmüştü. Kazada sadece iki kişi kurtulmuştu.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferdeki zorunlu inişi sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

Kazanın son dakikalarında neler olduğu dakika dakika ortaya çıktı.

BBC‘deki habere göre hava trafik kontrolü, uçağın yerel saatle 08:54’te Muan Uluslararası Havalimanı’na inişine izin verdi.

Uçak, Muan Uluslararası Havalimanı’na güneyden yaklaştı.

Bölgedeki kuş hareketliliğiyle ilgili uyarı, 08:57’de yapıldı.

Pilot, 08:59’da ‘mayday’ çağrısıyla uçağın kuşa çarptığını kuleye bildirdi ve asıl iniş iznini iptal ederek kuzey yönünden iniş izni istedi.

09:00’da piste yeniden yaklaşmak için manevra yapan uçağa, 09:01’de kuzeyden iniş izni verildi.

Uçak, 09:02’de, 2 bin 800 metrelik pistin 1200’üncü metresinde yere ilk temasını gerçekleştirdi.

Uçağın kaza görüntülerinde, tekerlekleri veya diğer iniş takımları açılmadan gövdesi üzerinde pist boyunca kaydığı görüldü.

Uçak, 09:03’te, pistin sonundaki yükseltilmiş bir beton duvara çarptı.

Pistin bittiği noktayla beton duvar arası 250 metre uzunluğundaydı.

Kazadan kurtulan iki kişiden ilki 09:23’te, ikincisi de 09:50’de uçağın kuyruk kısmından kurtarıldı.

İki günde 13 sefer

Yonhap’ın haberine göre seyahat sektöründen yetkililer Jeju Air havayolu şirketine ait uçağın, çeşitli seyahat acenteleri aracılığıyla ‘daha uygun fiyata’ tur uçuşları yaptığını söyledi.

Uçağın son 48 saatte 13 sefer yaptığı ortaya çıktı. Uçuşların bazıları Çin, Tayland, Malezya, Japonya ve Tayvan’a yapılmış.

Jeju Air’in ülkedeki diğer havayolu firmalarına göre aylık ortalamada uçakları en çok kullanan firmalardan biri olduğu belirtiliyor.