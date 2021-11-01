Denizli Kadın Platformu: Şebnem Şirin’in katilinin en ağır cezayı almasını istiyoruz

Denizli Kadın Platformu Dönem Sözcüsü Ayşegül Odabaşıoğlu, Şebnem Şirin’i boğazından bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı’nın en ağır cezayı almasını istediklerini belirtirken teyze Zehra Tokat Gezer, “Yeğenim bilseydi o canavarın o kadar suç makinesi olduğunu yanından geçer miydi” dedi.

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27 Ekim’de, Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Kınıklı Mahallesi’nde yaşayan 25 yaşındaki Şirin’in evinden bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, durumu polise bildirmişti. Sağlık ekipleri Şirin’i boğazından bıçaklanmış halde ölü bulmuştu. Polis tarafından yakalanan 25 yaşındaki Furkan Zıbıncı kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladığını itiraf etmişti. Gözaltına alınan Zıbıncı olaydan bir gün sonra tutuklanmıştı.

Odabaşıoğlu, Makine Mühendisleri Odasında düzenlenen basın toplantısında, kentte işlenen kadın cinayetlerinin peşini bırakmayacaklarını belirtti.

Öldürülen her kadının hikayesinin farklı olduğunu vurgulayan Odabaşıoğlu şöyle devam etti: “Birçoğu, sırf, ‘Hayır’ dediği, boşandığı, ayrıldığı veya birlikte olmak istemedikleri için katledildiler. Şebnem kardeşimiz de 27 Ekim’de vahşice katledildi. Ciğerimiz yandı. Hayatının baharında zararsız bir insan; cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlardan altı ayrı kaydı olan bir kişi tarafından katledildi. Bir bireyin yaşam hakkını alan bu katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz.”

‘Bilse yanından geçer miydi’

Şirin’in teyzesi Zehra Tokat Gezer ise yeğenini kaybettiği için çok üzgün olduğunu, tarifsiz bir acı yaşadıklarını anlatarak şöyle konuştu: “Yeter artık, sözün bittiği yerdeyiz. İnanın söyleyecek bir şey yok. Yeğenim bilseydi o canavarın o kadar suç makinesi olduğunu yanından geçer miydi? Şebnem, hayat ve sevgi doluydu. Annesinin canı ciğeriydi. Abisinin yoldaşı. Annesi söylüyor, ‘Sokak hayvanların üzerini örteceğim diye evde pelüş battaniye bırakmadı’ diyor. Her sabah sokak hayvanlarını beslerdi. Böyle sevgi dolu bir kızdı.”