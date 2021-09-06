Deniz, güneş çok güzel; yine gelecek ben

Yaz deyince akla ne gelir? Deniz ve güneş… Eğer denizi ve yolculuğu çok seviyorsanız da mavi yolculuk… Çünkü mavi yolculuk, sadece denizden keşfedilebilecek imkansız koylara götürür sizi. Saklı cennetlere ulaşmayı vadeder. Peki mavi yolculukta en önemli olan nedir? Tabii ki önce rota, sonra da sıkı bir ekip. Hele de o ekipte şefler ve gurmeler varsa… Hele o ekip yemek yemeyi çok seviyorsa… O zaman taşıtın adı yelkenli, ekibin adı ‘Yerkenli‘ olur…

Apartıman Yeniköy’ün Şefi ve ortağı Burçak Kazdal, Touline Ceramics’in yaratıcısı Tülin Bozüyük, Yazz Collective’in şefi Mustafa Otar, gurme ve yazar Levon Bağış ve Gurukafa instagram hesabının sahibi Burak Kan, mart ayında çıktıkları “Yerkenli” turunu çok sevince ağustos ayında yeniden yola çıkmaya karar verdi.

Ekip, pandemi yüzünden daha da çekici hale gelen mavi yolculuğu bu kez Diken okurları için kaptanın seyir defteri tadında kaleme aldı. Ve notlarda lezzetli yiyecekler hep baş roldeydi.

Mehtapta uyku başka güzel

Bremen mızıkacıları gibi toplana toplana yola çıktı grup. İlk durak Touline Ceramics’in kurucusu Tülin Bozüyük’ü almak için Bozüyük oldu. Bozüyük’ün bahçesinden yolculuk için sebze ve meyve toplayan ekip tekneye ulaştı. Bu seferki turun teknesi @sailera_yachtcharter’ın filosundan Trinity oldu. Ardından Marmaris’e doğru yolculuk başladı. Tekne ilk olarak Kumlubük Koyu’nda durdu. Mehtap manzarasında deniz harikaydı. Ay ışığında yüzenler de oldu ekipten. Sonra ‘yol yorgunluğu en iyi açık havada uykuda çıkar‘ dediler, bir de güneş erkenden uyandırmasaydı…

E aksiyon acıktırdı haliyle

Hisarönü’ne gitmeden önce Bozukkale’ye uğrayan ekip burada ipinden kaçmış botla heyecan dolu dakikalar yaşadı. Ee tabii aksiyon karınlarını acıktırınca şeflere mutfak yolu gözüktü. Tekneyi bir nevi restorana çeviren ekip doyunca rüzgarı bekledi, sonra da rüzgarla birlikte yelken açmaya çıktı.

Karşılama timi

Ekibin geri kalanını alacakları Orhaniye’ye keyifli bir motor seyriyle hava kararmadan varan tekne, Kız Kumu önünde Kale Adası arkasına demir attı. Hisarönü nispeten yangından daha az zararla kurtulsa da Orhaniye’ye girişte yangının etkileri görülüyordu.

Teknenin kıdemli oburu Levon Bağış gece saatlerinde tekneye intikal ettiğinde kendisi köpüklülerle karşılandı. Salı günü rotayı izlemeye devam ettiler.

Tavsiyeler başlıyor

Burçak Kazdal, Tülin Bozüyük, Mustafa Otar, Levon Bağış ve Burak Kan, tekne yolculuğu yapmak isteyenler için tavsiyelerini de sıraladı. İlki, ‘İşe yaradığından emin olmadığın malzeme ile yola çıkma’ oldu. Neden mi? Kahve demlemek için getirilen metal filtre tıkandığı için kahvesiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ekip Wmf french press sayesinde bu badireyi de atlattı.

Kaptanın sözünü dinle

Ekibin tekne yolculuğu yapmak isteyenlere başka bir tavsiyesi de ‘Kaptanın sözünü dinle’ oldu. Çünkü kaptanın erken kalkıp kolayına gidelim uyarısını ‘uzun kahvaltı molası’yla dinlemeyen ekip 3 metrelik dalgalarla mücadele etmek zorunda kaldı. Ancak bazen dalgalarıyla ‘Yerkenli‘ ekibini zorlayan deniz, kimi zaman iyilik yapıp keyif de çattırdı.

Dalton kardeşler misali

Knidos antik kentinin önünde demirleyen ekip akşam Bozburun yat kulübüne uğradı. Orada bir örnek giydikleri çizgili t-shirt’lerle herkesin ilgi odağı olan ‘Yerkenli‘ ekibi, tekne yolculuğu için son tavsiyelerini de verdi: ‘Rotayı ve kumanyayı iyi hazırla.’

Tekneyle vedalaşma

Tekneyi, tıpkı araba kiralar gibi dolu depoyla teslim etti Marmaris’te ‘Yerkenli’ ekibi. Her yeri kontrol edildi. Dalgıçlar dipten kontrollerini de yaptı. Kazdal, Bozüyük, Otar, Bağış ve Kan’dan oluşan ‘Yerkenli‘ ekibi, tüm işlemler bitip tekneyle vedalaştığında akıllarında tek bir cümle vardı: “Deniz, tekne, dostluk çok güzel. Yine gelecek ben!”