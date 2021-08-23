Kaptanın seyir defteri: İkinci gün ‘atanamamış şakşukalı’ yumurta

Apartıman Yeniköy’ün şefi ve ortağı Burçak Kazdal, Touline Ceramics’in yaratıcısı Tülin Bozüyük, yeme-içme uzmanı ve Foxy’nin kurucu ortağı Levon Bağış, Yazz Collective’in şefi Mustafa Otar ve ‘Gurukafa’ Instagram hesabının sahibi gezgin Burak Kan’ın yolculuğunun ikinci günü, kamarada uyuyanlar için huzurlu ama dışarıda uyuyanlar için biraz rüzgarlı bir gecenin ardından başladı. Bozukkale’de sabah ilk şahit olduğumuz görüntü ipini koparmış bir bot oldu. Ancak neyse ki hızlıca kurtardılar.

6 yumurta ile patlıcanlı atanamamış şakşuka.

Şeftaliye semizotu dokunuşu

Bu aksiyon dolu dakikalar ekibin karnını acıktırmıştı, sonraki adım lezzetli bir kahvaltı oldu. Çakallı menemeni diye yola çıkıp mutfakta evrilerek 4 kişiye 6 yumurta ile patlıcanlı atanamamış şakşuka yaptık. Yanına İzmir tulumu, Tülin’in bahçesinden incir ve cevizlerle Burçak şef salata yaptı. Tülin de salatalıklarla, beyaz peynir, kuru üzüm ve fesleğenli salata yaptı. Bir de bu sabah şeftaliyi semizotu ile tatlandırdılar. Kahve tabii ki termosa hazırlandı. Ah, bir de Burak’ın çocuk gibi tutturması üzerine Burçak Şef bir de acuka yaptı. Tekneyi bir nevi restorana çeviren ekiple birlikte kahvaltı sonrası rüzgarı bekleyip rüzgarla birlikte yelken açmaya çıktık.

Semizotu ile tatlanan şeftali.

Tülin’in bahçesinden incie ve cevizli salata

Burak için özel hazırlanan acuka.

Salatalık, beyaz peynir, kuru üzüm ve fesleğenli salata.

Şakşuka hazırlığı.

Sakin pupa seyri

Güzel bir orsa seyri ile Simi açıklarına kadar geldik. Etrafımızda tatlı rekabet ettiğimiz tekneler vardı. Orsa seyrinden sonra sakin pupa seyri ile bol muhabbet eşliğinde Atabol burnunu döndük. Dirsekbükü önünden geçerek deniz ve şarap molası vermek üzere Kocabahçe’ye girdik.

Seyirde rekabet sayesinde ekip yorgunluk hissetmeden çalıştı.

Nerede yerli deniz kestanesi…

Limon ve karabiberli çiğ deniz kestanesi.

Bölgedeki koyları gezen Balıkçı Sami’den ağırlıklı barbun olmak üzere karışık kırmızı balık aldık. Avcı toplayıcı Burçak ve Burak istilacı cinslerden deniz kestaneleri avlayıp getirdiler. Bu avda WMF paslanmaz çırpıcı inanılmaz işe yaradı. Limon ve karabiberle tadına baktık. Ancak keyifli de olsa alıştığımız yerli deniz kestanesi tadını vermiyor. Bu istilacı deniz kestanesini tüketmek için başka yöntemler denemek ve bulmak gerektiğine karar verdik.

Yangının izleri

Ekibin geri kalanını tamamlayacağımız Orhaniye’ye keyifli bir motor seyri ile hava kararmadan vardık. Kız Kumu önünde Kale Adası arkasına demir attık.

Hisarönü nispeten yangından genel olarak iyi korunmuş ama Orhaniye’ye girerken maalesef yangının etkilerini çepeçevre gördük.