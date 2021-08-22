Kaptanın seyir defteri: Kumlubük’te mehtaplı bir gece ve kahvaltı

Şef Burçak Kazdal, Touline Ceramics’in yaratıcısı Tülin Bozüyük, gurme Levon Bağış, Yazz Collective’in şefi Mustafa Otar ve Gurukafa Instagram hesabının sahibi gezgin Burak Kan’dan oluşan ekip Bremen mızıkacıları gibi toplana toplana çıktı yola.

Önce Bozüyük’e uğradık, Tülin Bozüyük’ü almak için. Bozüyük’te bir bahçede kalan ve seramik işlerini yazın buradan yürüten Tülin Bozüyük’ün bahçesindeki sebze ve meyvelerden topladıktan sonra tekneye ulaşmak için yola devam ettik. Ardından Marmaris’e vardık.

Bu seferki turun teknesi Sailera Yachtcharter’ın filosundan Trinity isimli 2021 model Bavaria Cr46 oldu.

Ay ışığında deniz keyfi

İlk durağımız Kumlubük Koyu’ndaki mehtap manzarasında deniz harikaydı. Hatta ay ışığında yüzmeyi de ihmal etmedi Burak Kan… Ardından yol yorgunluğunun üzerine açık havada uyku… Burak Kan’a göre açık havada uyumanın tek kötü yanı, güneşin erkenden insanı uyandırmasıydı.

Erken kalkamadık

Seyir boyunca ekip durmaksızın yemek hazırlıyor. Mönüleri burada yazarak anlatmam çok zor. Tavsiyem Instagram’dan takip etmeniz. Ama bu sabahki kahvaltıdan bir ipucu vereyim. Otlu yoğurtlu tekne yapımı lavaş üstü çılbır.

Otlu yoğurtlu tekne yapımı lavaş üstü çılbır.

Marmaris’te marketten yolculuk için alışveriş yapıldıktan sonra rüzgarı da bekleyip Kumlubük’e doğru yola çıktık. 25, 28 knot arası değişen rüzgarlarla yelken yaptık. Kumlubük’ten sabah geç çıkış planladık. Önce uzun ve keyifli bir kahvaltı yapıldı. Ekip Hisarönü’ne dönmeden önce Bozukkale’ye gelip gün batmadan keyif yapmak istedi. Yarın erken kalkmak şartıyla, onları kırmadım.