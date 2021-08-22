En güzel rotalar için yelkenler fora…

Pandemiyle birlikte seyahat alışkanlıkları da değişti. Geçen yazdan beri seyahat severler kapalı ve küçük gruplar halinde seyahat etmeye, özelleştirilmiş alanları tercih etmeye başladı. Bu yolculukların en keyiflisi ise mavi yolculuk oldu. Çünkü mavi yolculuk, sadece güvenli seyahati değil, denizden keşfedilebilecek imkansız koylara, saklı cennetlere ulaşmayı da vadediyor.

Keşfetmeye hazır, heyecanını hep içinde saklı tutanlar için Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyıları denizden gidilebilecek en güzel rotaları barındırıyor: Gökova Körfezi, Bodrum, Göcek, Marmaris, Fethiye ve daha fazlası…

Ancak mavi yolculuk rotaları keyifli olduğu kadar profesyonellik de gerektiriyor. Hangi yelkenli, nereden kiralanır, tekneye ne kadar ve nasıl alışveriş yapılır, hangi rotalar izlenir, nerelerde demir atılır, ne yenir ve nasıl pişirilir, hatta ne giyilir? Bu ve buna benzer soruların yanıtını, özellikle yeme-içme, keyif ve seyahat konusunda gustoları ile tanınan profesyonel bir ekipten almaya ne dersiniz?

Şef Burçak Kazdal, Touline Ceramics’in yaratıcısı Tülin Bozüyük, yazar ve gurme Levon Bağış, Yazz Collective’in şefi Mustafa Otar ve ‘Gurukafa‘ Instagram hesabının sahibi gezgin Burak Kan, mavi yolculuk için buluşuyor. Bu renkli ekip, yolculukları boyunca yaşananları, karaya ayak bastıkları anları da özel olarak Diken okuyucuları için aktaracak.

Burçak Kazdal

Mustafa Otar

Levon Bağış

Burak Kan (@gurukafa)

Tülin Bozüyük

Ekip seyir boyunca her gün, o günün fotoğraflarından, deneyimlerinden oluşan, bir yandan da bir rehber kitap görevi görecek olan ‘Kaptanın Seyir Defteri’ni yazacak.

Mavi yolculuk için hazırsanız… Yelkenler fora…