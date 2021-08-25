Kaptanın seyir defteri: Kaptanın sözünü dinle yoksa dalgaya kalırsın

Deniz tarihi 2021.08.25

Apartıman Yeniköy’ün şefi ve ortağı Burçak Kazdal, Touline Ceramics’in yaratıcısı Tülin Bozüyük, yeme-içme uzmanı ve Foxy’nin kurucu ortağı Levon Bağış, Yazz Collective’in şefi Mustafa Otar ve Gurukafa Instagram hesabının sahibi gezgin Burak Kan’ın yolculuğu dördüncü gününde…

‘Kolayına’ gidelim

Galaktik evrenin denizlerinde gün erken başladı. Kargalar kahvaltısını etmeden güvertede yatmakta olanlar ilk ışıklarla uyandıklarında tüm hazırlıklar bitmişti. Kaptanımız bir Mr. Spock değil ama bizim kaptanımıza özenirdi emin olun. Erken kalkalım ‘kolayına’ gidelim demişti kaptan…

Simitçi dayıyı bekleyemedik

Bizim kalktığımız saatlerde kargaların kahvaltılarını etmemiş olmaları bizim ilerleyen saatlerdeki kahvaltımıza engel olamadı tabii ki.

Bencik koyundan maalesef simitçi dayıyı beklemeden yola çıksak da kolayına tabir edilen bir havada yolun yarısını kat edince kendimize bir kahvaltı molası vermeye karar verdik. Mustafa patates röşti yaptı… Üzerine patlamamış yumurta koydu. Üzerine Mahyada rendeledi. Sonuç: Keşke daha fazlası olsaydı…



Röşti üzerine patlamamış çiğ yumurta.

3 metre dalgalar

Tekne yolculuğu yapmak isteyene tavsiye no:3: Kaptanının sözünü dinle. Erken kalkalım ‘kolayına’ gidelim dedi ama yerkenli ekibi yine uzun bir kahvaltı molası verdi. Sonuç 3 metre dalgalar…

Kolayına tabiri teknede rüzgarın her koşulda teknenin yararına estiği zamanlara verilen bir isim. Denizle mücadele etmeden keyifle yapılan yelken seyri diyebiliriz.



Burak Kan 3 metre dalgalara meydan okuyor.

Aklımızda kaplumbağa

Yüksek dalgalar ve bir dizi tramola* eşliğinde işitilen bolca azar ile öğleden sonra 15:00 civarı Knidos’a ulaşıldı. Aklımız yolda karşımıza çıkan deniz kaplumbağasında kalsa da kaptanın sizden birisi de düşse alamayız açıklamasının ardından zaten kaplumbağayı az düşünmeye başlamıştık.





Ve antik Knidos kenti

Kıçtan kara yaparak demir atıldı. Deniz kestaneleri toplandı ve antik Knidos şehir limanında günün en keyifli zamanları başladı.





Ev yemeği mi yapsak…

Yol boyu Levon ve Burak kah imam bayıldıdan kah dönerden bahsede bahsede akşam yemeğinde daha bir ev yemeği yapalım diyen Burçak ve Mustafa domatesli pilav ve Radyocu Kemal’in ekşili tarifinden uyarladıkları bir yemek yaptılar.

Teknenin en keyifli zamanı

Kaptanın seyir defterine ek: Teknenin en keyifli zamanı açık havada uyanmak ve üzerine güneş doğması. Mümkün oldukça horlayan mürettebattan uzak dur!!!

Burçak Kazdal yatağını toplarken.

Mustafa Otar sabah kahvesini yudumlarken.

Tülin Bözüyük güverte yatağını henüz terk etmek istemiyor.

* tramola: Tramola, bir yelkenlinin rüzgârın geliş yönüne doğru teknenin kontrası değişene kadar dönmesine denilen yelkencilik terimidir.