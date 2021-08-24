Kaptanın seyir defteri: Tekne yolculuğu yapmak isteyenlere tavsiyeler

Deniz tarihi 2021.08.24

Apartıman Yeniköy’ün şefi ve ortağı Burçak Kazdal, Touline Ceramics’in yaratıcısı Tülin Bozüyük, yeme-içme uzmanı ve Foxy’nin kurucu ortağı Levon Bağış, Yazz Collective’in şefi Mustafa Otar ve Gurukafa Instagram hesabının sahibi gezgin Burak Kan’ın yolculuğu devam etmekte…

Mr. Spock yok ama…

Galaktik evrenin denizlerinde bilinmeze çıktığımız bu yolda yeni bir macera bizi bekliyordu.

Mr. Spock yoktu ama Kaptan Murat bize menzili gösterdi.

Batıl inanç mı, o da ne?

Teknenin kıdemli oburu Levon gece saatlerinde tekneye intikal ettiğinde kendisi köpüklüler ile karşılandı. Salı günü yolculuğa başlanmayacağına dair batıl inanca sahip yerkenli ekibi mola vermeden cumartesi günü başladığı rotasına salı günü devam etti.

Levon Bağış

Deryanın sürprizleri

Kızkumu plajı önünde beslenme kolu başkanı Burçak ve Tülin denize girerlerken tekneye yanaşan bir kayıktan simit, şeftali ve patates satın aldılar. Deryanın nasıl sürprizlere gebe olduğunu kanıtladı taze simitçi tekne.

Mükellef kahvaltı şart

Hisarönü’nden ayrılmadan sucuklu, saganaki peynirli, biberli yumurta, önceki günden kalma peynirlerden yapılmış iki peynirli salata ve şeftalili ezine peynirinden oluşan mükellef kahvaltı yapıldı.

İşte ilk tavsiye

Tekne yolculuğu yapmak isteyene tavsiye no1: İşe yaradığından emin olmadığın malzeme ile yola çıkma. Kahve demlemek için getirilen metal filtre tıkandığı için neredeyse kahvesiz kalacaktık. Wmf french press sayesinde bu badireyi de atlattık.

Poseidon bizi duyuyor musun?

Selimiye önlerinden neredeyse esmeyen bir rüzgarda Posedion’a iyi niyetlerimizi gönderdik. Kendisi pek oralı olmadı…

Faça yelken tekniği ile deniz keyfi

Demir atmadan faça yelken (küçültülmüş genoa yelkenini tersletip ona karşılık dümenle tekneyi dengeye getirme yöntemi) tekniği ile açık denizde deniz keyfi yaptık.

Rapala ile balık tutma

Yol boyu Mustafa, sırtı tabir edilen tekne yol alırken rapala ile balık tutma yöntemiyle balık tutmaya çalıştı. Sonucu merak ediyorsanız akşam yemeği kısmını okuyunuz.

İki numaralı tavsiye geliyor

Tekne yolculuğu yapmak isteyene tavsiye no2: Faça yelken tekniği her ne kadar tekneyi durdursa da tamamen durdurmuyor. Buna güvenip denize atlarken aklınızda olsun.

Karaya oturmamak lazım

Bencik koyuna geldiğimizde artık akşam olmak üzereydi. Alarga mı etsek, kıçtan kara mı yapsak diye düşünüp alargada karar kıldık. Kalabalık olan koyda hiçbir teknenin demirinin üzerinden demir atmamak, kalabalık tur teknelerinden uzakta kalmak ve karaya oturmamak gibi kaygılarımız vardı. Bazı kaygılarımızı bertaraf edebildik ve demir attık.

Yarınki ilk hedefimiz Knidos

Akşam yemeği balık sulu, limonlu bol (bu sefer gerçekten bol) makarna yedik… (Bir çeşit balık sosu, Sicilya’ya ait.) Erken yatmamız lazım. Yarın uzun kahvaltı keyfi yok. Yolumuz uzun. İlk hedefimiz Knidos…





Peynirin başına gelenler

Kaptanın seyir defterine ek: Burak şahane bir tekerlek koyun peynirinin içine içecek döktü. Kuruması lazım. Yazık olmasın o peynire. Teşekkür ederim Posedion.