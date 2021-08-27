Kaptanın seyir defteri son tavsiye: Rotayı ve kumanyayı iyi hazırla

Deniz tarihi 2021.08.27

Apartıman Yeniköy’ün şefi ve ortağı Burçak Kazdal, Touline Ceramics’in yaratıcısı Tülin Bozüyük, yeme içme uzmanı ve Foxy’nin kurucu ortağı Levon Bağış, Yazz Collective’in şefi Mustafa Otar ve Gurukafa Instagram hesabının sahibi gezgin Burak Kan’ın yolculuğunda final günü…

Bizi hiç bir arıza, sorun çıkarmadan, Poseidon’un aksi olduğu saatlerde bile sağ salim gezdiren Trinity’yle beraber bir ekip fotoğrafı çektirmeden olmazdı.

40 yıl hatırı olan yemek

Galaktik deniz seyahati için unutulmaz bir geceydi. Mart ayında fırtınadan sığındığımızda bize kollarını açan kuzinede ısınmamız sağlayan Zeynep Anne yine bizi ağırladı. Elleriyle yaptığı kuzu kapamayı yerken-li ekibi asla unutmayacak. Kuzu kapamanın bir Yerkenli oburu için 40 yıl hatır varmış.

Yunuslarla yarış

Bozburundan yola çıktığımızda rotamız Marmaris’ti ve yaklaşık altı saat süreceğini ön görmüştü kaptanımız. Çok erken sadece kahvelerimiz elimizde çıktık yola. İç acıtan yanan yerlerden geçsek de Egenin bu en güzel köşesi bizi kendine hayran bırakmaya devam etti. Uçan balıklar, deniz kaplumbağası ve yunuslar gördük. Denize girme molası verdiğimizde bize sürünen balıklarla yüzdük. Bu sefer Poseidon bize gerçekten yardımcı oldu. Rüzgarı arkamıza aldığımız keyifli bir yolculuk yaptık.

Bu uzun seyirde hepimiz dümen başına geçtik. Kaptan’ın locasından tekneyi yaşadık. Hatta zaman zaman ekibe çeşitli bahanelerle komutlar verdik.

Burak Kan

Levon Bağış

Dümende Burçak Kazdal ve Tülin Bozüyük

Denizciler ve peksimet

Son günümüzde kahvaltıyı kaptanımız hazırladı. Domatesli pilav üzerinde göz yumurta, şeftalili peynir ve peksimet üzeri domates ve peynir yedik… Peksimetin denizciler için ne kadar önemli olduğunu bu sabah yine anladık. Denizcilikle meşgul yerlerde mesela Bodrum’da bu isimde bir köy olmasının boşuna olmadığını düşündük.

Tekneyi toparlama zamanı

Kendimizi eski zamanın denizcileriyle bir tutmak hadsizliğine fazla kapılmadan kaptanın emriyle artık teknemizi biraz derleyip toparlamaya başladık…

Issız adaya düşsek…

Dehşet içinde fark ettik ki bu tekne kaybolsa, bir ıssız adaya düşse rahat bir-iki ay hayatta kalacak malzemeyle gelmiş.

Kumanya önemli mesele

Tekneyle yolculuk yapacağa tavsiye no:5. Denize çıkmadan önceden rota kadar önemli olan şey kumanya. Yani seyir boyunca yenilecek içilecekler. İyi bir program yapmadan çıkmak büyük yanlış…

Tekne teslimi de önemli

Güzelim denizleri, erkenden arkada bırakmak zorunda kalarak öğleden sonra Marmaris’e ulaştık. Teknede yapılacak iş tekneyi temsil ederken de epey zaman alıyor.

Dolu depoyla teslim şart

Birincisi tekneyi tıpkı araba kiralar gibi dolu depo alıp dolu depo teslim etmek gerekiyor. O nedenle hemen tüm kiralık tekneler aynı gün marinaya döndüğünden biraz erken dönerek yakıt ikmali yapmak akıllıca olabilir diye düşündü sevgili kaptanımız.

Dalgıç dipten kontrol ediyor

Ayrıca tıpkı tekneyi teslim alırkenki gibi detaylı bir şekilde her noktayı kontrol ederek tekneyi teslim etmek gerekiyor. Detaylı derken abartmıyorum… Bir dalgıç teknenin su altındaki yerlerini de kontrol ediyor mutlaka…

Kalanlardan bile ziyafet oldu

Son akşam yemeğimizde teknede kalanlardan bir ziyafet hazırladık kendimize… Burçak bize sarhoş sucuk yaptı. Peynirler ve şarküteriler ile idrak ettik son saatleri.

Aklımızda tek bir şey

Tüm bu işlemleri yapıp teknemizle vedalaştığımızda aklımızda tek bir şey vardı…

Deniz, tekne, dostluk çok güzel.

Yine gelecek ben!!!