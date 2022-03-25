Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Montrö davası’na katılma talebi kabul edildi

Kamuoyunda ‘amirallerin Montrö bildirisi’ olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında açılan davada, mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanlığı’nın davaya katılma talebini kabul ederken Milli Savunma Bakanlığı’nın katılma talebini reddetti.
Ankara başsavcılığı, 4 Nisan 2021’de bir grup emekli amiralin yayımladığı ‘Montrö bildirisi’ne ilişkin soruşturma başlatmış ve 6 Aralık 2021’de 103 sanık hakkında ‘devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan üç yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.
Davanın Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 Mart’ta başlayan ilk duruşması bugün sona erdi.
Duruşmanın sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarını kaldırılmasına karar verdi.
Mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanlığı’nın davaya katılma talebini kabul ederken Milli Savunma Bakanlığı’nın davaya katılma talebini ise reddetti. Dava 29 Mart’a ertelendi.