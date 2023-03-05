Chris Rock, Netflix şovunda Will Smith’in tokadına değindi: Kulağımda ‘Summertime’ çalıyor

Chris Rock, 94’üncü Oscar Ödül törenine damgasını vuran Will Smith’ten yediği tokada, neredeyse bir yıl sonra Netflix’in ilk canlı şovunda “Acıdı ve hala acıyor” sözleriyle değindi.

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Geçen yıl ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen 94’üncü Oscar Ödül törenine oyuncu Will Smith’in komedyen Chris Rock’a tokat atması damga vurmuştu.

Rock, tokat olayıyla ilgili sessizliğini dün akşam Netflix‘te yayımlanan canlı stand-up gösterisi ‘Selective Outrage’da bozdu.

CNN’de yer alan habere göre “Bu gece kimseyi gücendirmeden bir gösteri yapmaya çalışacağım” sözleriyle şovuna başlayan Rock, “Çünkü kimin tetiklenebileceğinin asla bilemezsiniz” diyerek Smith’e gönderme yaptı.

Kendisini ‘mağdur’ olarak görmediğini söyleyen Rock, tokadın acıttığını aktardı: “İnsanlar, ‘Acıdı mı?’ diye soruyor. Hala acıyor. Kulağımda ‘Summertime’ çalıyor. Ama ben mağdur değilim. O yüzden beni asla Oprah’ta ya da Gayle’da ağlarken asla görmeyeceksiniz.”

Rock, Smith ile kavga ettiği iddialarını ise şu sözlerle yalanladı:

“Kameradan göremiyorsunuz ama Smith benden belirgin bir şekilde daha iri. Aynı boyutta değiliz. Smith, filmlerde üstsüz oynuyor. Beni bir filmde üstsüz göremezsiniz. Ben filmde açık kalp ameliyatı geçirirsem bile üzerimde kazak olur. Smith Muhammed Ali’yi canlandırdı! O kısım için seçmelere katıldığımı mı düşünüyorsunuz? O Muhammed Ali’yi oynadı, ben de New Jack City’de ‘Pookie’yi oynadım!”

Smith’i hayatı boyunca sevdiğini ve desteklediğini aktaran Rock, şimdiyse Smith’i çığlıklar atarken görmek için ‘Emancipaton’ izlediğini söyledi.

Ne olmuştu?

Geçen yıl düzenlenen 94’üncü Oscar Ödül töreninde Rock, salondaki ünlülerle ilgili şaka yaptığı sırada Smith’in eşi Jada Pinkett’e yönelik “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti.

1997 yapımı ‘G.I. Jane’ filminde Demi Moore kafasını kazıtmış karakteriyle başroldeydi. Pinkett ‘alopesi’ adı verilen saç dökülmesi hastalığına sahip.

Bu sözler üzerine Smith soğukkanlılıkla sahneye yürüyüp Rock’a tokat atmıştı.. Sonra da yerine oturup “Karımın adını o s…. ağzına alma” diye bağırmıştı.

Olayların ardından Smith, Akademi’den istifa ettiğini bildirmişti. Instagram hesabı üzerinden de Rock’tan özür dilemişti.

Smith, aylar sonra Rock’a ulaşmaya çalıştığını ancak komedyenin konuşmaya hazır olmadığını söylemişti.

Rock, yaklaşık bir yıldır konuyla ilgili sürdürdüğü sessizliğini dünkü yayında bozdu.