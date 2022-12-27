Netflix’in ilk canlı yayını: Chris Rock’ın şovu 5 Mart’ta

Dijital yayın platformu Netflix, komedyen Chris Rock’ın stand-up gösterisiyle yapacağı küresel çaptaki ilk canlı yayınının 5 Mart’ta yayımlanacağını duyurdu.

Netflix küresel çapta ilk canlı yayınını, komedyen Chris Rock’ın stand-up gösterisiyle yapacak

Komedyen Chris Rock, Netflix’in YouTube kanalında yayımlanan bir videoyla şovun yayın tarihini duyurdu.

‘Chris Rock: Selective Outrage’ adlı şov, Rock’ın ilk kez Şubat 2018’de yayımlanan ‘Chris Rock: Tamborine’ şovundan sonra ikinci Netflix özel stand-up gösterisi olacak.

ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Baltimore’da çekilecek şov, 5 Mart 2023’te tüm dünyada canlı yayımlanacak.

Chris Rock, bu yıl Mart ayında yapılan Oscar törenlerini sunmuştu. Canlı gösterinin bir parçası olarak Jada Pinkett Smith hakkında ‘tatsız bir şaka’ yapmış, ardından oyuncunun eşi Will Smith’ten tokat yemişti.