CHP’li belediyelere Erdoğan engeli: Dört büyükşehirin kredileri hazır ama imza yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bir yıldır cumhurbaşkanlığının onayını beklediği Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap metrosunun gündeme gelmesi CHP’li büyükşehirlerin onay bekleyen diğer projelerini de akıllara getirdi.
İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana belediyeleri projeleri için uluslararası kredileri buldu ancak kamu yararı olan projeler Erdoğan’ın imzasına takıldı.
Projeler yaklaşık 9 milyar TL tutarında.
İstanbul haricinde diğer illerde bekleyen projeler şöyle;
- Muğla Büyükşehir Belediyesi, su ve enerji projeleri için Fransız Kalkınma Ajansı’yla 230 milyon avroluk kredi anlaşması yaptı. 13 aydır bekliyor.
- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir depreminden sonra Dünya Bankası’yla ‘Afet sonrası acil destek kredisi’nde anlaştı. Anlaşılan 340 milyon dolarlık kredi bir yıl boyunca Erdoğan’ın onayını bekledi. Ancak onaylanmadı. Daha sonra kredi durduruldu ve İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer tepkisini şu ifadelerle dile getirdi: “Depremzedeler için 25 Şubat’ta Dünya Bankası’yla mutabık kaldığımız, sadece hazinenin garanti vermesiyle İzmir’e kullandırılabilecek bir krediyi kullanamadık. Özet budur.”
- Adana Büyükşehir Belediyesi, hafif raylı sistem projesinde yurt dışı kaynaklı kredi kullanılması için belediye meclisinden karar alarak 275 milyon dolarlık kredi için anlaşma sağladı. Ancak bu proje de 14 aydır onaylanmadı.