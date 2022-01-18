İBB’den 311 gün sonra yanıt veren bakanlığa: Her şey hazır; ayrımcılıktan vazgeçin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmayan Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı için ‘dökümanlarda eksiklik olduğunu’ iddia eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yanıt verdi: “İlgili hattın tüm projeleri hazır, yeter ki İstanbulluları cezalandırma ve ayrımcılık politikasından vazgeçin.”

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’a alınacak yeni metrobüs alımına ve yapılacak olan yeni metronun finansına onay vermediğini duyurmuştu: “Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli – Sefaköy – Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden?”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün Twitter paylaşımında belediyeye seslenilmiş, şunlar kaydedilmişti: “Değerli İBB; ‘Onaylamıyorlar’ dediğiniz Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu için yapmanız gerekenler: -Sondaja Dayalı Zemin Etüt Raporu -Jeolojik Plan ve Kesit Kesin Projeleri -Deprem Etüt Raporu -Mimari Kesin Projeler -Kazı-Destek Sistemleri ve Diğer Teknik Projelerin Hazırlanması.”

İBB’nin Twitter hesabı üzerinden söz konusu paylaşım alıntılanarak şunlar kaydedildi: “12 Mart 2021’de gönderdiğimiz ön fizibilite ve proje onay talep yazımıza tam 311 gün sonra yanıt verebilmeniz gerçekten takdire şayan. İlgili hattın tüm projeleri hazır, yeter ki İstanbulluları cezalandırma ve ayrımcılık politikasından vazgeçin.”