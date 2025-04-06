CHP'de Özel'in listesine karşı 'denge ve dayanışma' listesi belli oldu

CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda, dün Oğuz Kaan Salıcı’nın Parti Meclisi (PM) seçimleri için çıkaracaklarını duyurduğu ‘denge ve dayanışma’ listesindeki isimler belli oldu.

Listede dokuz milletvekili var.

Fotoğraf: CHP / X

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘CHP’ye kayyım atanması girişimlerinin önünü kesmek’ amacıyla 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı.

Kurultayda tek aday olması beklenen Özel’in dışında iki isim daha aday olacağını duyurmuştu. Bunlardan biri Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, diğeriyse 22’nci dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’ti. Uysal, adaylıktan çekilme kararını bugün X’ten duyurmuştu. Şimşek’in adaylık müracaatı da geç kaldığı gerekçesiyle divan tarafından kabul edilmemişti.

Özel tek aday olarak girdiği CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda geçerli 1171 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

Kurultayda PM ile Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) üye olmak isteyen adayların başvuruları alınarak kesinleşen liste açıklandı.

Özel’in anahtar listesine karşılık Salıcı’nın duyurduğu alternatif liste de belli oldu. Listede milletvekilleri Faik Öztrak, Ali Öztunç, Hasan Öztürkmen, Mahir Polat, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel ve Ali Karaoba da yer alıyor. Ayrıca listede eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik de var.

60 kişilik alternatif PM listesi şöyle:

Özel’in anahtar listesi

Özel’in 52 kişilik anahtar listesinde PM için yer alan isimlerse şöyle:

Burcu Mazıcıoğlu

Aylin Nazlıaka

Turgay Özcan

Suat Özçağdaş

Berna Özgül

Engin Özkoç

Uygar Parçal

Selin Sayek Böke

Niyazi Şen

Namık Tan

Mahmut Tanal

M. Sezgin Tanrıkulu

Gamze Taşcıer

Canan Taşer

Melisa Uğraş

Ahmet Hakan Uyanık

Pınar Uzun Okakın

İ. Atakan Ünver

M. Necati Yağcı

Deniz Yavuzyılmaz

Şengül Yeşildal

Deniz Yücel

Mahir Yüksel

Gökan Zeybek

Erhan Adem

Zeliha Aksaz Şahbaz

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Baki Aydöner

Ensar Aytekin

Murat Bakan

Saniye Barut

Burhanettin Bulut

Özgür Ceylan

M. Gül Çiftci Binici

M. Alkım Denizaslanı

Semra Dinçer

Bedirhan Berk Doğru

Hikmet Erbilgin

Ali Abbas Ertürk

Ali Haydar Fırat

Berkay Gezgin

Yalçın Görgöz

Nazan Güneysu

Ali Haydar Hakverdi

Hikmet Yalım Halıcı

Ozan Işık

Uğurcan İrak

Özgür Karabat

Ulaş Karasu

Ecevit Keleş

Sevgi Kılıç

Sinem Kırçiçek

YDK listesi

Turan Taşkın Özer

Özgür Sağlam

İsmail Emre Telci

Esin Fatma Temel

Özkan Tice

Nurdan Yücal

Hümeyra Akkuş Sandıkcı

Ayça Akpek Şenay

Ekincan Aksoy

Ali Balta

Süleyman Bülbül

Deniz Çakır

Deniz Demiröz

Aysemin Gülmez

Remzi Kazmaz

Özel’in Bilim Kurulu üyelikleri için delegelere önerdiği isimler