CHP'de Özel'in listesine karşı 'denge ve dayanışma' listesi belli oldu

CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda, dün Oğuz Kaan Salıcı’nın Parti Meclisi (PM) seçimleri için çıkaracaklarını duyurduğu ‘denge ve dayanışma’ listesindeki isimler belli oldu.
Listede dokuz milletvekili var.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘CHP’ye kayyım atanması girişimlerinin önünü kesmek’ amacıyla 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı.
Kurultayda tek aday olması beklenen Özel’in dışında iki isim daha aday olacağını duyurmuştu. Bunlardan biri Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, diğeriyse 22’nci dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’ti. Uysal, adaylıktan çekilme kararını bugün X’ten duyurmuştu. Şimşek’in adaylık müracaatı da geç kaldığı gerekçesiyle divan tarafından kabul edilmemişti.
Özel tek aday olarak girdiği CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda geçerli 1171 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.
Kurultayda PM ile Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) üye olmak isteyen adayların başvuruları alınarak kesinleşen liste açıklandı.
Özel’in anahtar listesine karşılık Salıcı’nın duyurduğu alternatif liste de belli oldu. Listede milletvekilleri Faik Öztrak, Ali Öztunç, Hasan Öztürkmen, Mahir Polat, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel ve Ali Karaoba da yer alıyor. Ayrıca listede eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik de var.
60 kişilik alternatif PM listesi şöyle:
Özel’in anahtar listesi
Özel’in 52 kişilik anahtar listesinde PM için yer alan isimlerse şöyle:
- Burcu Mazıcıoğlu
- Aylin Nazlıaka
- Turgay Özcan
- Suat Özçağdaş
- Berna Özgül
- Engin Özkoç
- Uygar Parçal
- Selin Sayek Böke
- Niyazi Şen
- Namık Tan
- Mahmut Tanal
- M. Sezgin Tanrıkulu
- Gamze Taşcıer
- Canan Taşer
- Melisa Uğraş
- Ahmet Hakan Uyanık
- Pınar Uzun Okakın
- İ. Atakan Ünver
- M. Necati Yağcı
- Deniz Yavuzyılmaz
- Şengül Yeşildal
- Deniz Yücel
- Mahir Yüksel
- Gökan Zeybek
- Erhan Adem
- Zeliha Aksaz Şahbaz
- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Baki Aydöner
- Ensar Aytekin
- Murat Bakan
- Saniye Barut
- Burhanettin Bulut
- Özgür Ceylan
- M. Gül Çiftci Binici
- M. Alkım Denizaslanı
- Semra Dinçer
- Bedirhan Berk Doğru
- Hikmet Erbilgin
- Ali Abbas Ertürk
- Ali Haydar Fırat
- Berkay Gezgin
- Yalçın Görgöz
- Nazan Güneysu
- Ali Haydar Hakverdi
- Hikmet Yalım Halıcı
- Ozan Işık
- Uğurcan İrak
- Özgür Karabat
- Ulaş Karasu
- Ecevit Keleş
- Sevgi Kılıç
- Sinem Kırçiçek
YDK listesi
- Turan Taşkın Özer
- Özgür Sağlam
- İsmail Emre Telci
- Esin Fatma Temel
- Özkan Tice
- Nurdan Yücal
- Hümeyra Akkuş Sandıkcı
- Ayça Akpek Şenay
- Ekincan Aksoy
- Ali Balta
- Süleyman Bülbül
- Deniz Çakır
- Deniz Demiröz
- Aysemin Gülmez
- Remzi Kazmaz
Özel’in Bilim Kurulu üyelikleri için delegelere önerdiği isimler
- Örsan Kunter Öymen
- Baran Seyhan
- Emine Uçak Erdoğan
- Yankı Bağcıoğlu
- Baran Bozoğlu
- Taner Demirer
- Gülşah Deniz Atalar
- Bahattin Bahadır Erdem
- Armağan Erdoğan
- Berker Esen
- Gökçe Gökçen
- Yalçın Karatepe