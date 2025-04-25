CHP kurultaylarına iptal davaları birleştirildi

CHP’nin Kasım 2023’teki 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan dava, 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için açılan davayla birleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel.

CHP’nin eski Hatay belediye başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP kurultayının iptali için Ankara 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Savaş ‘delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı’nı savunuyordu.

Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar, İzmir delegesi Hatip Karaaslan’ın Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtığı dava dosyasıyla birleştirilmişti.

Ayrıca Savaş ve iki delege, Özel’in deyimiyle ‘CHP’ye kayyım atanması girişimlerinin önünü kesmek’ amacıyla 6 Nisan’da düzenlenen olağanüstü kurultay için de Ankara 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmış, mahkeme talebi reddetmişti.

CHP’li delegeler olağanüstü kurultayın iptali için bu sefer Ankara 41’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Delegeler dilekçede 2023’teki 38’nci olağan kurultayın iptali hakkındaki davanın bu dosyayla birleştirilmesini de istemişti.

Dilekçede ayrıca mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması ve kurultay öncesi görevde bulunan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla önceki parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin tedbiren görevlerine iadesi talep edilmişti.

Davalar birleştirildi. Duruşma tarihiyse 26 Mayıs olarak belirlendi.

CHP’nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hatay için Savaş’ı aday göstermesi seçim boyunca tartışılmıştı. Savaş, 11 Aralık 2024’te CHP’den ihraç edilmişti.