Diken

Yaramazlara biraz batar!

Eski delegelerden CHP'nin olağanüstü kurultayına iptal davası

Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan’ın da aralarında bulunduğu eski CHP’li delegeler, 6 Nisan 2025’te düzenlenen CHP’nin 21’nci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için dava açtı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel.


Özel, ‘CHP’ye kayyım atanması girişimlerinin önünü kesmek’ amacıyla 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı.

Eski Hatay büyükşehir belediye başkanı Lütfü Savaş ve iki delege kararın iptali için Ankara 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmış, mahkemeyse talebi reddetmişti.

Bugün de CHP’li delegeler kurultayın iptali için Ankara 41’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.

Delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen’in, mahkemeye verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21’inci Olağanüstü Kurultay, bu ilkelere aykırı şekilde gerçekleştirilmiş ve parti içi iradeyi gasp eden yöntemlerle şekillendirilmiştir.

Bu sebeple söz konusu kurultayın iptali için yargı yoluna başvurulmuştur. 4-5 Kasım 2023’te olağan kurultay başta olmak üzere, CHP İstanbul İl Kongresi gibi süreçler, akçeli ilişkiler, hukuka aykırı uygulamalar ve demokratik iradeyi sakatlayan müdahalelerle gölgelenmiştir. Bu kurultaylarda alınan kararlar yok hükmündedir. Bu yokluk hali üzerine inşa edilen 6 Nisan 2025 tarihli Olağanüstü Kurultay da baştan sona hükümsüzdür.

Parti tarihimizde ilk kez bu kadar düşük aday başvurusu gerçekleşmiş, delegelere dayatılan listeler ve gözetlenen oy kullanımı, siyasi hayatımızda kara bir leke olarak yerini almıştır. İstanbul İl Kongresi’nde seçilen delegelerin hukuki geçerliliği olmamasına rağmen, bu kişiler kurultayda oy kullanmıştır.”

4-5 Kasım 2023 tarihli 38’nci olağan kurultayın iptali hakkındaki davanın bu dosyayla birleştirilmesi de istendi.

Dilekçede, mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması ayrıca 4-5 Kasım tarihli kurultay öncesi görevde bulunan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla önceki parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin tedbiren görevlerine iadesi talep edildi.

CHP’nin kurultay davası ertelendi

Lütfü Savaş, olağanüstü CHP kurultayının iptali için mahkemeye başvurdu

Kurultay soruşturması: Lütfü Savaş ifade verecek

Lütfü Savaş, CHP kurultayının iptali için dava açtı

Kurultay soruşturmasında CHP’li üye ifade verdi: Oyum karşılığında para teklif edildi

Kurultay soruşturması: Kılıçdaroğlu ifade vermeyecek

CHP’li Hamzaçebi: Şaibe iddiam yok, tanık da değilim

CHP kurultayına inceleme: Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı

SON HABERLER

Trump: Vladimir, dur!

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlenen saldırıdan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den durmasını istedi.

İstanbul'da 10 evden dördünün deprem sigortası yok

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre İstanbul’da her 10 evden dördünün deprem sigortası yok. 23 Nisan 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde peş peşe depremler meydana geliyor. Sarsıntıların ardından deprem sigortaları yeniden gündeme geldi. İki yıl önce 50 bini aşkın insanın öldüğü Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası deprem sigortasına yönelik ilgi artsa da zorunlu deprem sigortalılık oranı […]