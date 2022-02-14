CHP, Isparta’daki elektrik kesintisi nedeniyle şirketi şikayet etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Isparta’daki elektrik kesintisi nedeniyle Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye yaptırım uygulanmasını istedi.

Kentte kar yağışının etkili olduğu günlerde elektrik verilememişti.

Yazılı açılama yayımlayan CHP’li Akın, 500 bin nüfuslu kentte 3-8 tarihlerinde 96 saati bulan elektrik kesintisinin meydana geldiğini, elektrik kesintilerinin teknik ve mücbir sebepler dışında, izahı olmayan bir durum olduğunu aktardı.

Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) şirket hakkında ilettiği dilekçesinde şunları kaydetti: “Isparta’da yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için söz konusu durumun ortaya çıkarılması ve gerekli tedbirlerin alınması EPDK’nin sorumluluğu ve görevidir. Mevzuat kapsamında, CK Akdeniz Elektrik AŞ hakkında soruşturma açılması ve soruşturma sonuçlarına göre vatandaşlarımızın mağduriyetinin cezasız kalamadığının ispatı olacaktır. Bu kapsamda Isparta’da yaşanan enerji kesintilerinin gereğinin yapılması ve söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi ile gerekirse şirketin lisansının iptal edilmesini, bu konuda mevzuat gereği soruşturma açılmasını arz ve talep ederim.”