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Yaramazlara biraz batar!

ÇHD: İsrail'e silah malzemesi taşıyan Vela gemisine Mersin'de el konulmalı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İsrail’e silah malzemesi taşıyan Vela adlı gemi için şikayet dilekçesi sunduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: “15 konteyner çelikle Mersin Limanı’na gelen VELA gemisi ve taşıdığı yüke el konulmalıdır!”

Fotoğraf: Vessel Finder

ÇHD, Mersin şubesiyle İsrail’in silah üretiminde kullandığı çeliği taşıyan Vela gemisi için başsavcılığa şikayet dilekçesi sunduğunu duyurdu.


Vessel Finder’daki bilgilere göre gemi 15 saat önce Mersin Limanı’na ulaştı. ÇHD’nin açıklaması şöyle:

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin özel raportörü çağrı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin özel raportörü Francesca Albanese de Vela gemisinin İsrail Askeri Endüstrisi (IMI) için çelik taşıdığını duyurdu.

Albanese, Türk yetkilileri soruşturmaya ve bu geminin İsrail’e ulaşmasını engellemeye çağırdı.

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ÇHD: İsrail'e silah malzemesi taşıyan Vela gemisine Mersin'de el konulmalı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İsrail’e silah malzemesi taşıyan Vela adlı gemi için şikayet dilekçesi sunduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Soykırımcı İsrail’in silah üretiminde kullandığı 15 konteyner çelikle Mersin Limanı’na gelen VELA gemisi ve taşıdığı yüke el konulmalıdır!”