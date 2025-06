ÇHD: İsrail'e silah malzemesi taşıyan Vela gemisine Mersin'de el konulmalı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İsrail’e silah malzemesi taşıyan Vela adlı gemi için şikayet dilekçesi sunduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: “15 konteyner çelikle Mersin Limanı’na gelen VELA gemisi ve taşıdığı yüke el konulmalıdır!”

ÇHD, Mersin şubesiyle İsrail’in silah üretiminde kullandığı çeliği taşıyan Vela gemisi için başsavcılığa şikayet dilekçesi sunduğunu duyurdu.

Vessel Finder’daki bilgilere göre gemi 15 saat önce Mersin Limanı’na ulaştı. ÇHD’nin açıklaması şöyle:

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin özel raportörü Francesca Albanese de Vela gemisinin İsrail Askeri Endüstrisi (IMI) için çelik taşıdığını duyurdu.

Albanese, Türk yetkilileri soruşturmaya ve bu geminin İsrail’e ulaşmasını engellemeye çağırdı.

Last night, Israel hijacked the Madleen and abducted civilians bringing baby formula to Palestinians facing induced starvation as part of Israel's ongoing destruction of Gaza.



Today, information provided by The Ditch indicates that #VELA vessel docking currently in #Turkey… pic.twitter.com/Lkmq9q63Et