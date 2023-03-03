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Yaramazlara biraz batar!

Çadır göndermek isteyen BM’ye AFAD logosu dayatılmış

Karar yazarı Akif Beki, Birleşmiş Milletler’in (BM) deprem bölgesine çadır göndermek isterken AFAD logosu basılması şartıyla karşılaştığını söyledi. 

Olayı, bunu yaşayan içerden birinden öğrendiğini söyleyen Beki, daha sonra krizin zorla da olsa çözüldüğünü kaydetti.


BM çadırları için AFAD logosu dayatılmış. (AA)
BM çadırları için AFAD logosu dayatılmış. (AA)

KRT’de konuşan Beki, şunları anlattı:

*Birleşmiş Milletler’in hazır, stoğunda olan çadırları göndermeye çalıştığında karşılaştığı ilk zorluk ‘logo’ sorunu olmuş. AFAD logosu vurmadan göndermek sorun edilmiş. 

*Denmiş ki, “Buna AFAD logosu da vuralım.” BM de “Başkası bağışı olan çadıra niye AFAD logosu vuralım, bizim mevzuatımıza da aykırı” diye direnmiş. 

*BM, deprem bölgesine çadır göndermek için bu zorlukla uğraşmak zorunda kalmış. 

*Şu an 15 bine kadar çıkmış BM’nin gönderdiği çadırlar… En son aşılmış kriz ama uğraşmışlar. Ciddi zorluk olmuş.

*Bana anlatan ben içerden süreci yaşayan birinden duydum; ‘kriz’ olarak tarif ediyor durumu. 

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