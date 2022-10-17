Nihayet karara varıldı: BTS askere gidiyor, ilk sırada Jin var

Uzun süredir Güney Kore tartışıyor, dünya izliyordu: K-Pop’un en ünlü grubunun üyeleri askere gitsin mi gitmesin mi? Nihayet karara varıldı. Önce Jin, sonra diğerleri askere gidecek.

BTS üyeleri bugün, ülkede zorunlu askerlik hizmeti için kaydolacaklarını açıkladı. İlk sırada grubun en ünlüsü ve en büyüğü Jin var. Ünlü yıldız solo konser programı bu ayın sonunda bittiğinde işlemleri başlatacak.

Grubun diğer üyeleri askerliklerini kendi bireysel planlarına göre yapacak.

Bu haber yedi kişiden oluşan grubun bir süre birlikte müzik yapamayacağı anlamına geliyor. Yapımcı Bighit Music, yaptığı açıklamada “hem şirket hem de BTS üyeleri, görevlerini yaptıktan sonra 2025’te tekrar grup olarak yeniden bir araya gelmeyi dört gözle bekliyor” dendi.

Neden tartışıldı?

Güney Kore 18-28 yaşları arasındaki tüm sağlıklı erkeklerin en az 18 ay orduda hizmet vermesini şart koşuyor. Ancak bazı istisnalar var.

Mevcut yasaya göre, yalnızca Olimpiyat ve Asya Oyunları madalya sahipleri ve dünya çapında tanınan ödüllü klasik müzisyenler, muaf tutuluyor ya da alternatif kamu hizmeti yapmalarına izin veriliyor.

Bu isimler arasında arasında Uluslararası Chopin Piyano Yarışmasını kazanan ilk Koreli piyanist Cho Seong-jin ve Tottenham santrafor oyuncusu Son Heung-min yer alıyor. Heung-min 2018 Asya Oyunları’nda Japonya’yı yenerek altın madalya kazandıktan sonra Güney Koreli takım arkadaşlarıyla birlikte muafiyet aldıktan sonra üç haftalık bir hizmet yapmıştı.

BTS, 26 orta ölçekte şirkete eşdeğer

BTS yüksek sanatla uğraşmıyor ancak ülke tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Hyundai Araştırma Enstitüsü tarafından 2018’de yayınlanan bir rapora göre, BTS tek başına Güney Kore ekonomisi için yıllık 3.54 milyar dolardan daha fazla değere sahip. Bu 26 orta ölçekte şirketin katkısına eşdeğer.

Rapora göre bir önceki yıl 800 bin turistin ülkeyi ziyaret etme sebebi BTS’ti.