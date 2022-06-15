BTS ‘şimdilik’ dağıldı: Bireysel projelerimize odaklanacağız

Geçen hafta, ‘Proof’ (Kanıt) adlı albümle dokuzuncu yıllarını kutlayan Güney Koreli grup BTS, ‘şimdilik’ ayrıldıklarını açıkladı.

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Yaşları 24-29 arasında değişen RM, Jungkook, Jin, Jimin, Suga, J-Hope and V’den kurulu grubun ilk albümü EP 2013’te çıkmıştı. Hitleri arasında ‘Dynamite’, ‘Butter’ bulunuyor.

Açıklama, kuruluşlarının yıldönümü nedeniyle verilen ve TV’den de yayınlanan davette geldi. Bundan böyle yollarına tek başlarına devam edeceklerini açıklayan K-Pop grubunun üyeleri hayranlarını şaşırttı.

Her yıl düzenledikleri ‘Festa’ adlı partide çekilen ve YouTube kanallarından paylaşılan videoda kararlarını açıklayan grup üyeleri bireysel projelere odaklanacaklarını belirtti.

Bir saatten uzun süren videonun İngilizce çevirisinde ‘dağılma’ ifadesi kullanıldı. Ancak sonra BTS’nin bağlı olduğu ‘Hybe’ adlı şirket açıklama yaptı: ”Net olmak gerekirse ayrılmıyorlar. Bir süre solo projeler yapacaklar. Farklı formatlarda aktif olarak müziğe devam edecekler.”

Grup olarak çok önemli başarılar elde ettiklerini, artık tek başlarına bir şeyler yapmanın, büyümenin, olgunlaşmanın zamanının geldiğini söyleyen RM şöyle devam etti: ”Her zaman BTS’nin diğer gruplardan farklı olduğunu düşündüm. K-pop’la ilgili sorun idolleştiren bir sistemde olgunlaşmaya fırsat bulamamanız. O nedenle BTS’nin grup olarak ve üyelerinin bireysel olarak geleceğini düşünmek için zamana ihtiyacımız olduğunu düşündüm.”

Diğer üyeler RM’yle hemfikir olduklarını ve ‘mola vermenin’ zor alınmış bir karar olduğunu söyledi.

Jimin, ”Kimliğimizi bulmaya çalışıyoruz ve bu çok yorucu, uzun bir süreç” derken, V, grup üyelerinin sonsuza kadar ayrılmadıklarını, gelecekte yeniden bir araya geleceklerini ve sinerjilerinin de aynı olacağını vurguladı.