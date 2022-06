BTS gelecekten umutlu: ‘Görecek günler var daha’

K-pop’un en ünlü grubu BTS, müzikteki dokuzuncu yılını bugün yayınlanan antoloji albümüyle kutluyor.

BTS Kore’den çıkıp dünyayı kavradı

Proof (Kanıt) adlı 35 şarkılık albümde eski hitler, yayınlanmamış besteler, demolar ve başka sürprizler var.

BTS ilk video klibi, albümün öne çıkan ‘Yet To Come (The Most Beautiful Moment)’ şarkısına çekti. Şarkı, ‘geçmişin çok güzel olduğunu ama yeni gelenlerin çok daha güzel olacağını‘na dair sözler içeriyor.

Çıktığı gün 2 milyon satış rakamına ulaşan albüm prestijli müzik dergisi Rolling Stone’dan olumlu eleştiriler aldı.