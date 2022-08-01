Askere gidecek BTS üyelerine ‘konser izni’ gündemde

Güney Kore ekonomisi için milyarlarca gelir sağlayan, ülkenin kültürel dönüşümüne büyük katkısı olan BTS üyelerinin askerlik meselesinin çözümünde masada yeni bir ihtimal var: Askerliğe devam ederken yurt dışında konser vermeleri için izin uygulaması.

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Dünyaca ünlü K-pop fenomeni BTS’in üyeleri Jin, Jimin, V, RM, J-Hope, Suga ve Jungkook’un ülkedeki iki yıllık askerlik hizmetinden muaf tutulması gündeme gelmiş, gerekçe olarak grubun ülkeye katkısı sunulmuştu.

Dünya çapında 30 milyondan fazla albüm satan, iki kez Grammy ödüllerine aday olan, Britanya ve ABD’de müzik listelerinde zirveye oturan grupla ilgili 2020’den bu yana zorunlu hizmetten muaf tutulmaları konusunda spekülasyonlar dönüyor.

Hyundai Araştırma Enstitüsü tarafından 2018’de yayınlanan bir rapora göre, BTS tek başına Güney Kore ekonomisi için yıllık 3.54 milyar dolardan daha fazla değere sahip. Bu 26 orta ölçekte şirketin katkısına eşdeğer. Rapora göre bir önceki yıl 800 bin turistin ülkeyi ziyaret etme sebebi BTS’ti.

Mevcut yasaya göre, yalnızca Olimpiyat ve Asya Oyunları madalya sahipleri ve dünya çapında tanınan ödüllü klasik müzisyenler, muaf tutuluyor ya da alternatif kamu hizmeti yapmalarına izin veriliyor.

2020’de ise meclis dünyaca ünlü pop yıldızlarının kültür bakanlığının izniyle zorunlu ulusal hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir yasa çıkardı.

Gerçek adı Kim Seok-jin olan BTS’in 29 yaşındaki şarkıcısı Jin’in bu yılın sonuna kadar askerlik görevine başlaması gerekiyor.

Meclis’te yeniden alevlenen tartışmada K-pop yıldızlarının askerlik hizmeti süresinin kısaltılması gündemde.

Reuters’ın aktardığına göre savunma bakanı Lee Jong-sup meclisteki oturum sırasında BTS üyelerinin askerlik sırasında konser performanslarına devam etmesine izin verilerek, düşük doğum hızına bağlı olarak hali hazırda azalan personel sorunu daha fazla etkilenmeyecek şekilde ordunun ulusal çıkarlara hizmet edebileceğini belirtti: “Askere gitseler bile onlara yurt dışında konserleri varsa prova yapmak ve sahne almaları için şans verilebilir. Birçok insan askerlik görevini yapan sanatçılara kıymet verdiği için bu popülerliklerini daha da artıracaktır.”

BTS haziran ayında grup olarak müzikal çalışmalarına ara verdiklerini ve solo projelerine odaklanacağını duyurmuştu.

Menajerlik şirketleri Big Hit’ten bir yetkiliyse nisanda grup üyelerinin mecliste konuyla ilgili devam eden belirsizlik nedeniyle zor zamanlar yaşadığını söylemişti.

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