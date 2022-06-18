Rakamlarla BTS

Şimdilik yollarını ayırdığını duyuran Güney Koreli K-pop grubu BTS’nin ne kadar popüler olduğunu rakamlar anlatıyor.

Grup üyeleri Jin, Jimin, V, RM, J-Hope, Suga ve Jungkook.

10 Haziran’da ‘Proof’ adlı albümle dokuzuncu yıllarını kutlayan grup ardından kariyerlerine solo olarak devam edeceklerini duyurmuştu.

CNN 2017’de doğan müzik fenomeni BTS’nin başarısını rakamlarla resmetti.

25,8 milyar dinlenme

25 Mayıs itibariyle BTS’nin Spotify’da dinlenme sayısı. Grup 2021’de en çok dinlenen sanatçı olmuştu.

1 saat

Butter şarkılarının klibinin 21 milyon izlenem saysına ulaşana kadar geçen süre.

33,3 milyon dolar

ABD’nin Los Angeles kentinde dört gece verdikleri ve 200 bin üzerinde bilet sattıkları stadyum konserinde kazandıkları para.

27

Yedi üyenin ortalama yaşı.

25 saat

‘BTS ordusu’ olarak bilinen hayranlarını grubun Black Lives Matter (Siyahi hayatlar önemlidir) kampanyasına yaptığı 1 milyon dolarlık bağış kadar para toplaması için geçen süre.

2018

Grubun ABD’de ilk platin sertifikalı Kore grubu olduğu yıl.

4

ADB müzik listesi Bilboard 100’de bir numara olan şarkılarının sayısı.

3 saat 31 dakika

Grubun TikTok’da 1 milyon takipçiye ulaşması için geçen süre. Aynı zamanda bir rekor.

Yüzde 0,3

Grubun 2109’da ülkelerinin Gayri safi yurtiçi hasılasına katkısının oranı.

46,3 milyon

Haziran 2022 itibariyle grubun Twitter hesabının takipçi sayısı.